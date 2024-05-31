發展商積極部署推盤　紅磡項目明開始收票

發展商持續展開推盤部署，紅磡新盤有望於6月份打頭陣，項目周六(6月1日)收票，暫已錄數百宗查詢。至於大手買家仍活躍於一手市場，馬頭角項目獲大手客連購3伙，涉額逾3,141萬元。

THE HADDON接獲數百宗查詢 明日收票

發展商於周五(31日)推介項目特色戶，該盤28樓P及Q室連平台單位，屬於鳳凰樓層，其中P室採三房連套房間隔，實用面積568方呎，廚房以梗廚設計。至於Q室則屬於兩房戶型，實用面積317方呎。

資料顯示，THE HADDON提供453伙，昨日公布首張價單推出92伙，折實售價481.23萬元起，平均呎價約19,280元。

康城LP10招標售出海景四房戶 做價3200萬

●南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(31日)以招標形式售出2座41樓A室，實用面積1,521方呎，為四房連雙套房海景戶，成交價3,200萬港元，呎價約21,039元。

連同於周一(27日)售出的同戶型單位，該盤於一周內連沽兩伙四房海景戶，套現6,450萬元。該盤暫已售出822伙，佔全盤伙數逾92%，套現超過101億元。

半山捌號下周推售6伙高層戶 折實入場費509萬

該批單位分布於23、25、26、31樓的A室、以及25、26樓D室，實用面積均為203方呎，折實售價由509.57萬至541.49萬港元，呎價約25,102至26,674元。其中3個單位可連租約出售，預計將來回報率達4厘或以上，連同項目現樓及附送家具等優勢，相信可吸納投資買家入市。

項目推出以來銷情理想，一房戶型迅速沽清，及後推出的開放式單位，近日亦連續3天錄得承接，涉資近3,500萬元，當中包括大手成交個案。而該盤目前累售83伙，套現約6.61億元。

中原為尚林買家送出電動跑車 價值逾51萬元

●國際集團及大富控股合作的西貢洋房新盤尚林，現僅餘下最後一座洋房待售，為配合銷售，中原地產為項目推出置業優惠，買家可獲贈價值逾51萬港元的電動跑車。

由即日起至8月31日，經由該行成功入標及購買指定洋房，即可獲得上述優惠。該行九龍豪宅西貢區區域營業董事陳沛堯表示，該指定單位為洋房B，實用面積2,238方呎，三房連套房及工人套房設計，附有985方呎大花園，以及972方呎天台，洋房設有獨立入口及車庫。

尚林位於白石窩新村路2至6號，全盤提供6座洋房。

大手買家連掃文曜3伙 涉額逾3141萬元

●建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜交投持續，最新有大手買家連掃項目3個單位，涉及金額3,141.97萬港元。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，售出單位包括26樓A室，實用面積634方呎，兩房連套房及儲物室間隔，售價為1,224.9萬元，呎價約19,320元。另一伙為18樓A室同戶型單位，實用面積635方呎，以1,197.75萬元成交，呎價約18,862元。

餘下一伙則屬一房戶，單位為26樓D室，實用面積379方呎，成交價719.32萬元，呎價約18,979元。據悉，買家為本地客，購入單位與家人自用。

此外，項目近月已進行交樓工作，交付程序快將完成，隨後將開放會所及全新現樓單位，快將展開新一輪推售。該盤提供92個單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積379至2,183方呎。

譽林指定單位增加10%折扣優惠

●何文田新盤譽林於周五(31日)更新價單，最新上載的第1A號價單，其中4個指定單位將提供額外10%折扣。

有關單位為項目8至11樓D室，均為實用面積260方呎的開放式戶型，買家於7月1日前簽訂臨時買賣合約，並採用90天付款計劃，即可享有上述折扣優惠，連同現有優惠，總折扣可達樓價20%，折實售價由478.7萬元至516萬港元，呎價約18,412元至19,846元，新價單將於下周二(6月4日)生效。

名日‧九肚山連沽兩伙

市場消息透露，買家為年輕才俊夫婦，且為駕車人士，加上定價吸引，配合靈活付款辦法迅速認購。該盤5月共售出18伙，套現逾3.35億元。

此外，項目2座10樓C室四房海景單位亦以1,972萬元售出，呎價約16,085元。