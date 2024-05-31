內地貴價雪糕跌落神壇　平價雪糕成消暑王道？

夏天是雪糕行業的銷售旺季，內媒走訪各零售渠道及經銷商了解到，5元人民幣(下同)以下的雪糕產品成為消費者首選，至於那些曾紅極一時的網紅高價雪糕的存在感大大降低。

報道引述雪糕企業商人陳銘指，目前天氣不穩，影響雪糕銷售。最重要的是，去年有很多大企業的貨賣不完，現在市面上仍在清理去年庫存，甚至有買一送一，很多批發商處於虧本狀態。

雪糕經銷商商人趙俊也有同感，表示去年及今年經銷商要賺錢太難，不賠就已經很好。他指，今年以來，該企業的雪糕銷售額下跌20至30%，預計今年全年行業要實現增長可能性不大。

業界相關人員認為，今年天熱得比較慢，所以今年銷量不及往年同期，但一旦天氣熱起來，銷量很快就會暴增。有經銷商指，今年的雪糕銷售情況確實不容樂觀。「去年的庫存快清完了，6月10日之後天熱起來應該生意會好很多。」

從線下零售渠道和經銷商反映的情況來看，平價雪糕才是夏天消暑的最終解。陳銘指，目前比較好賣的，是3至5元的雪糕產品，簡單來說，就是高品質平民價產品比較受歡迎。

互聯網產業分析師張書樂指，雪糕這一類產品就像可樂，是平價的快消品類，本不該溢價如此嚴重，如今消費者抵觸高價雪糕，也正推動行業回歸原有價格區間。

回顧過去幾年，在一些新銳雪糕品牌帶動下，行業曾加速往中高端市場滲透，當時3元以下的雪糕產品漸受冷落的趨勢，5至8元的產品較暢銷。如今情況有些改變。相比過去幾年，今年網紅雪糕品牌的熱鬧場景似乎不復存在。

資深零售分析師楊宇分析稱，以網紅為代表的高價雪糕已漸不受消費者歡迎，可能是雪糕市場回歸常態化和健康化的一個標誌。過去幾年中，高價雪糕市場確實存在一些過度營銷和炒作的現象，導致一些消費者對高價雪糕產生反感。此外，隨消費者對健康、品質和口感的要求不斷提高，他們更傾向於選擇價格適中、品質優良的雪糕品牌。