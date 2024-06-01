道指飆574點　亞馬遜及英偉達跌1%

美國主要通脹數據見放緩，聯儲局年內減息憧憬升溫，惟美股周五(5月31日)個別發展，道指收市急升574點或1.5%，報38,686點；標指升42點或0.8%，收報5,277點；以科技股為主的納指中段曾挫1.7%，不過之後跌幅收窄至2點或0.01%，收報16,735點。反映中國概念股表現的金龍指數下滑1.5%。

全周計，道指跌0.9%，連續兩周下跌；標指也跌0.5%，但納指下滑1.1%，納指與標指結束連續5周升勢。5月累計，道指升2.3%，標指漲4.8%，納指升幅更達6.8%。

重磅股表現方面，亞馬遜為跌幅最大道指成分股，股價收挫1.6%。晶片股受壓，英偉達(Nvidia)跌0.8%，全周仍漲2.9%，5月大升26.8%；美光(Micron)收市跌1%，博通(Broadcom)降2.6%。

軟件商Salesforce為升幅最大道指成分股，周五反彈7.5%，周四(30日)勁跌近兩成。戴爾(Dell)業績理想，可惜市場期望過高，股價急插17.9%；伺服器生產商超微電腦(Super Micro Computer)也挫5.3%。

港股ADR指數按比例計算，收報18,231點，升151點或0.8%。

大型藍籌向好，滙豐控股收報69.826港元，較港收市升1.6%；騰訊控股收報363.828元，較港收市升1.1%。