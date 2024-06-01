中指院：內地百城二手樓價連跌25個月

中指研究院發表報告指，5月百城二手住宅平均價格每方米為14,870元人民幣(下同)，按月跌幅收窄至0.7%，已連續25個月按月下跌；按年跌幅為5.8%。

報告表示，當前業主「以價換量」帶動百城二手住宅價格繼續下探，市場成交整體延續3、4月活躍態勢，規模維持一定水平。

根據中國房地產指數系統百城價格指數，5月百城二手住宅價格按月下跌城市數量為100個，二手房價格下跌城市已連續12個月超過90城。

報告指，政策優化在一定程度上提振核心城市二手房業主信心，緩解二手房價格加速下跌的態勢。據統計，一線及二線城市二手房價格按月跌幅有所收窄的城市數量佔比為八成，三四線代表城市二手住宅價格按月跌幅則輕微擴大至0.68%。

此外，中指院數據並顯示，5月百城新建住宅平均價格每方米為16,396元，按月上漲0.25%，按年上漲1.33%。

受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格按月結構性上漲，5.17新政落地後，部分核心城市項目到訪量出現增長，但從看房增加到成交回暖仍需時間。

另一方面，全國50個城市住宅平均租金每月每方米為36.3元，按月下跌0.3%，按年下跌1.5%。5月重點城市租賃市場延續低溫態勢，租金按月持續下跌。

報告預期，展望未來，隨着核心一二線城市逐步落實各項舉措，接下來市場有望進入政策兌現期，但市場恢復節奏仍依賴居民收入預期的轉變。