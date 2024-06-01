京東618開鑼！首4小時港澳地區京東物流訂單倍增
2024年06月01日 15:40
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（中新社圖片）
京東(09618)公布，「京東618」於昨日(5月31日)晚上8時全面開啟，蘋果公司(Apple Inc.)、美的、海爾、小米(01810)、中國黃金、華為、小天鵝、格力、海信、TCL等多個品牌成交金額迅速破億元人民幣(下同)，截至今日(6月1日)凌晨12時，較去年同期增長逾5倍的品牌有超過1萬個。
京東指，首次參與「京東618」的新商家中，成交額超過100萬元的新商家數量按月增長45倍。「京東618」開門紅4小時，京東直播觀看人數較去年同期增長460%，京東採銷直播訂單量較2023年雙11開門紅4小時增長300%。
京東物流(02618)之前在香港建成首個供應鏈基地，香港消費者在京東網購訂單最快第二天一早就能收貨。京東表示，「京東618」開門紅4小時內，港澳地區京東物流訂單較去年同期增長近100%。
京東提到，AI(人工智能)電腦、AI手機、AI學習機為代表的AI硬件品類在「京東618」開門紅銷售表現亮眼，成交額較去年同期增長260%。折疊屏手機、開放式耳機、智能健康手錶、OLED顯示器、NAS網絡存儲、大功率充電設備等新興熱門品類成交額，較去年同期增長均超過100%，營運商合約手機成交量按年增長超過100%。