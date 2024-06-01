京東618開鑼！首4小時港澳地區京東物流訂單倍增

京東指，首次參與「京東618」的新商家中，成交額超過100萬元的新商家數量按月增長45倍。「京東618」開門紅4小時，京東直播觀看人數較去年同期增長460%，京東採銷直播訂單量較2023年雙11開門紅4小時增長300%。

京東提到，AI(人工智能)電腦、AI手機、AI學習機為代表的AI硬件品類在「京東618」開門紅銷售表現亮眼，成交額較去年同期增長260%。折疊屏手機、開放式耳機、智能健康手錶、OLED顯示器、NAS網絡存儲、大功率充電設備等新興熱門品類成交額，較去年同期增長均超過100%，營運商合約手機成交量按年增長超過100%。