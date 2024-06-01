虛產平台領牌過渡期結束　證監會更新名單　11平台被當作獲發牌

證監會去年6月起強制監管虛擬資產交易平台(VATP)，為期12個月的過渡期周六(6月1日)結束。證監會更新虛擬資產交易平台名單，根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例，HKbitEX、PantherTrade、Accumulus、DFX Labs、Bixin.com、xWhale、YAX、Bullish、Crypto.com、WhaleFin、Matrixport HK合共11家平台，被當作獲發牌的申請者；申請名單當中餘下BGE、HKVAX、VDX、bitV、HKX、bitcoinworld未被當作獲發牌。

證監會強調，並沒有正式向被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者發牌，提醒投資者警惕在被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者的平台上(該申請者並不一定會最終獲發牌，並可能須結束其在香港的業務)或不受規管的虛擬資產交易平台上(包括任何不受規管的海外虛擬資產交易平台)買賣虛擬資產的風險。

證監會指，虛擬資產交易平台申請者如非被當作獲發牌不應在香港開展其業務活動，或向香港投資者積極推廣其服務。