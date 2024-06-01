鄺紫珊：考慮配置全球電動車基金或ETF

近期電動車行業的負面消息多，股份表現也調整不少，但中長線而言，投資電動車行業仍然看俏，可考慮趁調整時作適當布局，或以定時定額配置全球電動車基金或ETF作中長期投資。

美國汽車製造商預計今年將推出約50種新款純電動車的車型，估計純電動車可選擇的車型可增加一倍。加上今年底至明年初預計美國開始進入減息周期，將有利刺激民眾購車意欲，其中對電動車的需求也大增，而美國年底大選，預計減碳目標也將繼續成為選舉綱領關注議題之一，故與電動車產業相關政策，將有利帶動車廠銷售動能，並讓電動車ETF等受惠，可考慮趁現時仍算「低位」作中長線投資布局。

近期不利於全球電動車市場的消息雖較多，包括美國及部分歐洲國家增加對中國電動車入口關稅，中國也揚言會作出相應的報復措施。另外，行業競爭激烈，為增加市場佔有率，電動車企也紛紛出招減價，加上全球電動車銷售成長趨緩，也衝擊全球電動車企的股價表現。

從中長遠來看，由於未來全球勢必走向減碳目標，電動車已是必然趨勢。有研究機構曾經估算，如果全球要達淨零碳排，預計全球最少要有7,000萬輛電動車，這正代表燃油汽車將幾乎要全數被淘汰，預算各國純電動車的市場銷量在所有汽車總銷量中的佔比，會從2024年佔全球汽車總銷量的兩成，攀升至2030年達至四成。

全球電動車的銷量年比增長正保持穩定上升，即使增長速度有放緩，但仍保持正向走勢。有投資銀行預測2023至2026年，全球電動車銷量複合年度成長率為21%，其中中國市場受惠於政府補貼政策，預期銷量也會上升。

展望後市，全球會有更多平價電動車款上市，將推升及刺激民眾消費「棄油轉電」。隨AI時代來臨，電動車將向「全自動駕駛」發展進發，車用電子配備也將升級。在電動車發展過程中，行業也可能將走向汰弱留強，車企發展對未來電動車的操控效能與駕駛體驗也將與以往不一樣，而電動車發展亦將走向更多元化及普及化。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊