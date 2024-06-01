陳樂怡：中國電力火電盈利料修復

中國國務院公布《2024—2025年節能降碳行動方案》，指出盡最大努力完成「十四五」節能降碳約束性指標。同時指出，穩妥擴大全國碳排放權交易市場覆蓋範圍，逐步推行免費和有償相結合的碳排放配額分配方式。

方案指出，2024年單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放要分別降低2.5%左右、3.9%左右，對比於2023年分別降低0.5%、持平，目標進取反映可再生能源重新成為政策重點。市場憧憬7月三中全會將會推動深化改革，或會涉及電力改革，吸引資金流入板塊。

截至2023年底，公司清潔能源裝機佔比達到75.4%，並計劃2024年新增裝機約7GW，目標2025年清潔能源裝機佔比達到90%。由於新能源設備成本下降，2024年資本開支與2023年持平，維持在300億元人民幣以內。公司派息比率不低於50%，2024財年預測股息率5.4厘。現價對應2024財年預測市盈率約9倍，與5年平均水平相若，估值合理。我們看好公司火電盈利修復，清潔能源轉型，以及來自國電投集團的穩定項目支持，中線發展向好。目標價4.31港元，止蝕價3.32元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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