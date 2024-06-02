陳鳳珠：港持續推動家辦發展　長遠吸引資金流入

近年本港積極推動家族辦公室的發展，務求吸引更多富裕家族來港設立單一家族辦公室，以促進本港的財富管理行業增長。受惠於本港的法制、低稅率及不設資產增值稅等因素，加上本港的國際金融中心地位，對外國投資者存在一定的吸引力。

家族辦公室除為一個或多個超高淨值人士或家族進行財富管理或投資或信託等服務，亦存在存承的功能。家族辦公室可協助家族企業作資產及投資管理、發展家族慈善事業、家族教育、財富保障等規劃。

港府於2022年訂下目標，到2025年年底前要協助不少於200間家族辦公室來港設立或擴展業務，而財經事務及庫務局指，估計2023年底約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中逾半由資產超過5000萬美元的超高淨值人士成立。另外，政府已修訂條例，為具資格單一家族辦公室在本港管理的具資格家族投資控權工具，及家族特定目的實體提供利得稅寬減。

除此之外，今年3月，本港推出新的資本投資者入境計劃，以吸引高資產淨值的人士來港定居，申請人須證明在提出申請前兩年絕對實益擁有不少於3,000萬港元的淨資產，並須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，包括投資最少2,700萬港元於獲許金融資產及非住宅房地產，其中獲許金融資產包括股票、債務證券、存款證、後償債項、合資格集體投資計劃、有限合夥基金的擁有權權益等，以及300萬港元投資於新的「資本投資者入境計劃投資組合」，支援本港創新及科技行業和其他有助本港經濟長遠發展的重點行業。

近年，本港金融市場面對國際競爭加劇及資金外流的情況，因此本港為鞏固金融中心的地位，以及進一步提升競爭力，因而持續推動家族辦公室及高資產淨值的人士來港發展。預期受惠本港穩定及成熟的金融體系，以及高端人才的聚集，及政策的推動，應可逐漸提高財富管理的服務水平，料本港長遠仍可吸引資金流入。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)