郭家耀：AI電腦助推動換機需求　利好聯想業績

聯想( 00992 )日前在海外發布首款搭載高通驍龍X Elite處理器的聯想Yoga Slim 7x和聯想ThinkPad T14s Gen 6，這兩款人工智能個人電腦(AI PC)新品同時搭載微軟的Copilot+功能。

通過長期的三方合作，聯想、高通和微軟從獨立軟件供應商(ISV)中精選超過100個企業軟件應用程序，應用程序針對搭載驍龍的Windows上的原生功能進行優化。聯想Yoga Slim 7x預計起售價為1,199美元，聯想ThinkPad T14s Gen 6預計起售價為1,699美元，兩款產品將於今年6月上市。

聯想表示，隨着AI PC時代的開始，這是行業30年一遇的轉捩點，聯想能夠為全球客户提供最廣泛的人工智能設備、人工智能解決方案和人工智能優化體驗的產品組合。

市場預料人工智能電腦出貨量將從今年下半年開始急增，預計將從1,000美元以上的筆記型電腦開始普及，最終將下降到500美元的價格水平。人工智能電腦將有助於推動平均售價增長，並為個人電腦製造商帶來更高利潤，作為行業龍頭，聯想將受惠其中。

聯想日前公布與沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund的全資附屬Alat訂立戰略合作框架協議。集團將在沙特阿拉伯設立中東和非洲地區總部及新生產設施，而Alat將為聯想提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。生產設施將擴大聯想現有的全球業務和生產布局。

此外，聯想向Alat發行20億美元3年期零息可換股債券，初步換股價為每股10.42港元，可悉數轉換為14.99億股，相當於公司擴大後股本約10.78%。所得款項淨額料約19.8億元，將用於償還現有債務以及補充營運資金及一般企業用途。集團認為與Alat的合作將增強集團的全球影響力和生產布局，提高供應鏈的韌性和營運靈活性，並增強研發能力，有助基礎設施方案業務及方案服務業務推出新產品。

聯想去年盈利10.11億元美元，按年下跌37.1%，期內收入568.64億元，按年減少8.2%，主要受上半年整體市場疲弱所影響，但下半年需求勢頭加快。毛利率17.2%，上升0.2個百分點，整體業績表現優於預期。管理層對人工智能個人電腦及人工智能伺服器訂單前景有正面看法，認為公司已成功渡過行業下行周期，並且掌握新的增長機會，市場對此充滿期待。人工智能電腦將有助於推動換機需求，並帶動平均售價增長，利好聯想業績前景。

獨立股評人郭家耀

(本人及相關人士沒持有上述股份)