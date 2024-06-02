曜熊理財：對抗波動市　留意黃金及美元貨幣市場ETF

早前美國宣布對中國進一步加徵關稅，再度加劇中美貿易戰的緊張局勢，對中國電動車和科技股造成巨大壓力。結果恒生指數抹去上個月累積的漲幅。面對市場情緒的轉變，香港將不得不等待下一個催化劑來改變預期。

由於英偉達(Nvidia)等公司公布好過預期的獲利業績，納斯達克和標準普爾指數已創歷史新高。此外，上周四(5月30日)的經濟數據顯示美國市場增長放緩，提振提前減息的情緒。

另一方面，美國債券拍賣的結果低於預期，導致國債利率上升，因為投資者更願意選擇或留在其他資產。中國等主要國家也減持美國國債，導致幫美國國債利率上升。

曜熊理財策略分析員顥軒