曜熊理財：對抗波動市 留意黃金及美元貨幣市場ETF
2024年06月02日 10:00
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（中新社圖片）
早前美國宣布對中國進一步加徵關稅，再度加劇中美貿易戰的緊張局勢，對中國電動車和科技股造成巨大壓力。結果恒生指數抹去上個月累積的漲幅。面對市場情緒的轉變，香港將不得不等待下一個催化劑來改變預期。
由於英偉達(Nvidia)等公司公布好過預期的獲利業績，納斯達克和標準普爾指數已創歷史新高。此外，上周四(5月30日)的經濟數據顯示美國市場增長放緩，提振提前減息的情緒。
另一方面，美國債券拍賣的結果低於預期，導致國債利率上升，因為投資者更願意選擇或留在其他資產。中國等主要國家也減持美國國債，導致幫美國國債利率上升。
鑑於市場的高度不確定性，讀者可以留意兩類型交易所買賣基金(ETF)產品。第一、SPDR黃金ETF(02840)。隨金價從近期高點回落，如果通脹數據轉差，以黃金進行投資組合多元化將有效保護投資组合。第二、目前，美國國債利率走高、美國市場又創歷史新高以及恒生指數存在不確定性，投資者可以留意南方東英美元貨幣市場ETF非上市A類或其上市ETC同等產品將是鎖定利潤和停放資金的穩定選擇。
曜熊理財策略分析員顥軒