辦奧運會蝕錢居多？平均超支1.7倍　僅洛杉磯盈餘16億

香港政府今年力谷盛事經濟，暫時成效未知。碰巧4年一度的國際盛事——奧運會7月在巴黎啟動，翻查資料，如單以盈利目的出發，歷史上確實曾經出現過有主辦城市賺錢，但更多是蝕錢收場。並且更有主辦方「計錯數」，為城市帶來幾十年的長期債務，要由納稅人「埋單」。

牛津大學指出，1976至2012年間的夏季奧運會平均超支達252%。其後該大學於2020年再公布研究結果，指奧運運動相關的支出平均達120億美元（約936億港元），非運動相關支出更要高出許多倍。而且自1960年以來，每屆夏季奧運及冬季奧運都超支，平均超支172%，超支程度遠遠超過造橋、鋪路、建水壩等重大工程。

其實，如果追溯歷史，1970年代以前，即電視轉播時代開啟之前，主辦單位並不指望能夠獲利，而因為主辦賽事的城市通常在發達國家，基礎設施如酒店、機場、道路、體育場館等較為完備，加上1970年以前賽事數目和參與人數較少，奧運會成本往往在可控範圍。

蒙特利爾建設延誤孭債117億

然而1976年加拿大蒙特利爾夏季奧運會成為舉辦奧運的財政風險教材。當年該城市預計的成本為1.24億美元，惟最終估計實際超支達720%。這主要是由於新體育場館的建設延誤和成本超支，使該市的納稅人背負了約15億美元（約117億港元）的債務，直至2006年才能還清。

有蒙特利爾前車之鑑，結果1979年洛杉磯成為唯一申辦1984年奧運會的城市，使其能夠與國際奧委會（IOC）談判獲得異常優惠的條款。而且最重要的是，洛杉磯幾乎完全依賴現有的體育場館和其他基礎設施，沒有承諾建造新的奢華場館。加上電視轉播收入大幅增長，使洛杉磯成為唯一舉辦奧運獲利的城市，營運盈餘達到2.15億美元（約16.77億港元）。

創造就業及旅業幫助微

亦有人將對全國經濟效益，以及創造就業機會等納入舉辦奧運與否的考慮。不過，根據美國兩所大學所做的研究，以1950至2005年獲選和落選奧運主辦城市作比較，發現舉辦奧運無論對人口、實際人均國內生產總值（GDP）和貿易開放這些指標都沒有長期影響。

創造就業方面，有學者就對2002年美國鹽湖城奧運會作研究，發現短期內增加了7,000個工作崗位，數字只是官員承諾的十分之一，而且就業率沒有長期增加。

歐洲復興開發銀行的研究更加表明，奧運建設所創造的就業往往是暫時的，除非主辦地區失業率很高，否則這些工作機會大多流向已經就業的工人。2012年倫敦奧運期間創造的4.8萬個臨時工作，就大部分由已就業的人擔當，只有10%流向了先前失業的人。

至於旅遊業，其實未有證據長遠一定有幫助。例如巴塞隆拿1992年奧運會後，在最受歡迎歐洲目的地城市的第11位，升至第6位。另外，悉尼、溫哥華在奧運後都見遊客上升。可是倫敦、北京、鹽湖城都在奧運幾年後見遊客人數下跌。

不應期望獲得經濟利益

所以舉辦奧運會的城市，不應抱獲得經濟利益的期望。反而應專注於推廣運動、促進外交，改善國際形象等非經濟得益。又或者，可以學2022年的冬季奧運會，看看北京是如何順道向世界展示怎樣使用數碼人民幣。

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●天后開騷振經濟被過分吹捧 券商：僅小國推動力較大

美國流行樂壇天后Taylor Swift去年開始的Eras世界巡迴演唱會，所到之處，萬人空巷，堪稱大型盛事。本次全數逾150場演唱會，被外媒吹捧經濟效益將達到50億美元（約390億港元），超過50個國家的國內生產總值（GDP），更冠以「Swiftonomics」（可譯泰勒絲經濟學）的美譽。

日資券商野村全球市場研究的研究報告直言，「Swiftonomics」被吹得過大，對於小型國家如新加坡或瑞典的推動力可能會較大。可是對美國、英國、日本等大型經濟體的宏觀經濟推動，其實僅限於地區上而已。

剛剛於3月份舉辦完的6場新加坡站Eras演唱會，據說帶動了3.5億至5億坡元（即最高約28.75億港元）的旅遊收益。

野村估計，僅門票收入便高達7,520萬坡元（約4.32億港元），其中1,950萬坡元歸新加坡所有。據旅遊票務網站Trip.com指，3月1至9日期間新加坡入境航班購票增加186%，住宿預訂增加460%，旅遊景點預訂激增2,373%。酒店分析公司Smith Travel Research的數據顯示，3月的新加坡酒店預訂量猛增10%，是近8個月以來最高紀錄。

值得留意的是，亞洲區僅得東京和新加坡舉辦該演唱會。泰國總理賽塔2月時就曾爆料，說新加坡政府是以每場300萬美元（約2,340萬港元）補貼，才力邀到她演唱。

香港與新加坡同樣為小型對外開放型經濟體，基礎設施同樣完善，如邀得天王天后級來港演唱，經濟效益可能會相若。遺憾香港暫時未有如新加坡般可以容納5萬觀眾的表演場地。

至於大型經濟體，野村以去年3至8月Swift在美國舉行的53場演唱會計算，估計帶動消費支出50億美元（約390億港元），但對全美國去年首3季的零售銷售推動僅0.03%，對GDP推動0.02%，相對影響力較低。