美股出現板塊輪動　科技股調整即將來臨...

外媒報道，美股於5月最後一個交易日出現劇烈波動，三大指數一度全線下滑，尤其是晶片股，更一度跌逾3%。美國銀銀警告，美股主要由少數科技巨企主導，押注科技股投資者或要經歷一段艱難時期。

雖然上周五(31日)三大指數集體下跌，惟尾市由能源股領軍作出反彈，標普和道指終止兩連跌。分析指，現時美股由少數科技股主導，投資者繼續押注睇升，美國銀行策略師指出，隨着市場上升的股票數量改善，「價值股」或將跑贏科技股代表的「增長股」。因此，押注科技股或要經歷一段艱難時期。

另Janney Montgomery Scott公司分析師Dan Wantrobski指出，科技股將變為輸家，部分領先領域的初始支撐被打破，料美股6月將繼續出現波動。

而Miller Tabak的Matt Maley表示，當股市出現板塊「輪動」時，普遍被視為一個積極信號。惟過去2周，科技股和其他股票之間輪動，卻屬負面迹象，更似震盪，表明市場缺乏方向。

City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada則指，科技股目前估值過高，或將修正。