【星期一．炒啲乜】港股「五不窮」　能否實現「六不絕」？

港股5月埋單漲逾316點或1.78%，能否實現「五不窮六不絕」？恒指上月曾見19,636點，不過始終未能突破20,000關，分析料，大市目前已處於牛市之中，不過如果近來無大型利好消息，可能都會有所調整，18,000點仍是支持位。

外圍方面，加拿大及歐元區周內將公布議息結果。市場關注歐洲央行息口去向，區內5月通脹數據是歐央行6月議息會議之前其中一個最後的關鍵數據，人們普遍預期歐央行將減息0.25厘。歐央行幾位政策制定者最近也表示傾向於在6月減息，可能顯示通脹的小幅上行不太可能改變他們的計劃。如果不減息，歐央行可能會向市場發出令人擔憂的訊號，即他們認為通脹壓力重現，維持限制性利率是必要。

本周中美兩國都有多項重磅經濟數據公布。內地方面，周一(3日)就有財新製造業採購經理指數(PMI)、周三(5日)有財新綜合PMI及財新服務業PMI，周五(7日)則有外匯儲備及進出口數據。美國也將公布製造業PMI、ISM製造業指數、首次申領失業救濟人數、非農就業數據及失業率。

數據好與壞勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、鄺紫珊：考慮配置全球電動車基金或ETF

2、葉尚志：時代電氣擁高鐵半導體技術料佔優

3、陳樂怡：中國電力火電盈利料修復

4、陳鳳珠：港持續推動家辦發展 長遠吸引資金流入

5、郭家耀：AI電腦助推動換機需求 利好聯想業績

6、曜熊理財：對抗波動市 留意黃金及美元貨幣市場ETF