陳政深：港股有轉弱迹象 或下試17600點

港股反覆偏弱，恒指上周完全未能觸及上方之10天線，而10天線亦見向下插穿20天線，指數有轉弱之迹象。5月初恒指曾形成上升裂口，其裂口底部為18217點，而有關裂口已經補回，如果指數未能在本月上旬重上10天線，則後市或須一試17,600點位置。

集團在截至三月底止季度，總收入8.28億元人民幣，按年增長28.5%，毛利3.41億人民幣，按年增長21.1%，毛利率則為41.2%，較去年全年的47.1%下跌5.9個百分點。集團業務模式主要針對大企業，季內其124客戶，當中的54個客戶，平均營收貢獻為890萬人民幣，按年增幅達64%。各業務當中，「先知」平台收入為5.02億人民幣，按年增長84.8%；SHIFT智能解決方案為2.49億人民幣，按年跌14.6%，主要受累季節性波動。據集團指，季內與智能製造業實行工廠運行數據整合，亦與標準化代射疾病管理中心合作。

走勢上，第四範式上市不足一年，去年九月其上市價為55.6元，其股價曾於50元之下橫行不短時間，近月才趨波動，公布季績後見資金流入，其50天線目前處於55元，如可企穩，中線不難上望阻力位80元水平，潛在值博率甚大。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)