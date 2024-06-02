廖嘉豪：歐元兌美元短期或可上試1.10

上周與讀者分享歐元或有力上升，歐元兌美元上周二曾升至1.0887，pg3之後因消費者信心好過預期而令市場再次減低今年減息機會而跌至1.0790左右，但亦很快觸發資金趁低吸納，預期歐元或可繼續走高，上試1.0980至1.10左右。

歐元上升動力來自美國重要數據有轉弱風險，美國勞動力市場壓力已漸現，而第二季數據亦有季節性弱勢，花旗分析員預期本周公布的5月非農就業新增職位或只增加14萬個，比預期17萬個低，失業率有機會升至聯儲局預期的4.0%，皆有機會促使市場鴿派重訂目前僅約1.35次的減息預測，利淡美元。即使數據合符預期亦對美元略淡，因為屆時市場鷹派修正減息預期空間亦不大。

雖然歐洲央行較大機會在6月6日減息，但市場已充分預期，應不會對歐元帶來太大壓力，加上最近歐元區綜合採購經理指數較市場預期佳﹑服務業活動堅挺，以及通脹壓力緩和，均反映歐洲經濟持續改善，為歐洲央行本月的偏鷹減息結果鋪路，特別是考慮到歐洲央行應調高2025年和2026年預測通脹，反映較遲才能達標。花旗分析員對歐洲經濟預測與歐洲央行一致，預期第二季增長有機會加速，經濟活動增長堅挺支持歐元。

因此投資者或可繼續沽出美元買入歐元。歐元兌美元主要支持位維持在55天及200天線1.0782至1.08水平，目前接近該支持水平增加歐元值搏率。歐元兌美元或下初試1月下旬及3月高位1.0980至1.10，然後再挑戰去年12月高位1.1120。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪