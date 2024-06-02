十大屋苑周末錄7宗成交　交投按周挫3成

樓市交投呆滯，中原地產指出，十大屋苑於周六、日(1、2日)僅錄7宗成交，按周下挫三成，當中4個屋苑出現「零交投」悶局，包括紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周六受颱風及天雨影響，部分睇樓預約延期或取消，影響交投。加上二手市場筍盤減少，增加買家入市難度，現時美國息口走勢反覆，部分買家或對入市較為觀望，近月市場焦點大多落於一手，二手交投難免受壓。

過去兩日港島區3個主要屋苑各錄1宗成交，其中鰂魚涌太古城錄蝕讓個案。中原趙鴻運表示，該盤漢宮座中低層E室，實用面積約702方呎，三房間隔，以約910萬元易手，呎價約12,963元。原業主於2018年11月以約1,237萬元買入單位，現轉手帳面蝕讓約327萬元。

該行楊文傑表示，同區康怡花園R座中層14室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價約648萬元，減至613萬元易手，呎價約13,155元。原業主於2013年4月以560萬元買入上址，至今升值約53萬元。

中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島23A座中層B室，實用面積約581方呎，兩房連儲物房間隔，成交價768萬元，呎價約13,219元。

九龍區方面，荔枝角美孚新邨錄得1宗買賣，該公司馮健平表示，屋苑5期恒柏道7號中層C室，實用面積約715方呎，三房間隔連大露台，屬於遺產物業，開價約738萬元，議價後以686萬元易手，呎價約9,594元。

中原廖忠堅表示，茶果嶺麗港城33座中層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔望內園景，最初叫價880萬元，議價後以810萬元易手，呎價約11,790元。