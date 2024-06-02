太古城又錄蝕讓個案　持三房戶6年慘輸327萬元

樓價逐步回落，港島藍籌屋苑鰂魚涌太古城再錄虧損成交，屋苑三房單位以約910萬元售出，原業主持貨約5年半帳面蝕讓約327萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城漢宮座中低層E室，實用面積約702方呎，三房間隔，以約910萬元易手，呎價約12,963元。原業主於2018年11月以約1,237萬元買入單位，現轉手帳面蝕讓約327萬元。

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九龍區

●中原馮健平指出，荔枝角美孚新邨5期恒柏道7號中層C室，實用面積約715方呎，三房間隔連大露台，屬於遺產物業，開價約738萬元，議價後以686萬元易手，呎價約9,594元。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座中層F室，實用面積約493方呎，兩房間隔，原叫價670萬元，放盤半年減至639萬元售出，減幅約4.6%，呎價約12,961元。

●中原陳國輝表示，粉嶺居屋山麗苑5月錄約4宗成交，屋苑C座中層15室，實用面積約376方呎，以未補價第二市場價250萬元易手，呎價約6,649元。原業主持貨兩年帳面獲利約54萬元，升值約28.6%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢斬竹灣湖景別墅單號屋，建築面積約1,400方呎，兩房間隔享海景，原叫價1,090萬元，減價160萬元，終以930萬元成交，呎價約6,643元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍苑F座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，減價59萬元，以401萬元已補價自由市場價售出，呎價約7,238元。

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