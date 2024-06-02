新盤周六日交投按周跌逾6成 為撤辣後3個月同期最少
2024年06月02日 22:00
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新盤市場欠缺大型銷售活動，市場於周六、日(1、2日)僅錄約24宗一手交投，按周大減超過六成，為撤辣後約三個月同期最少。不過市區豪宅仍具承接，石硤尾樓盤分層單位以1.9億元連車位沽出，至於鐵路上蓋項目將軍澳日出康城樓盤亦單日沽出兩伙。
緹外招標售出四房大宅 做價1.9億元
●市區豪宅新盤再錄大額承接，嘉里建設(00683)石硤尾龍駒道3號緹外，於周六(1日)招標售出第6座3樓A室分層大宅，實用面積3,765方呎，為四房四套房及雙工人房間隔，以1.9億港元連車位成交，呎價約50,465元。
是次為項目今年第9宗成交，而再售至今已累售14伙，總成交金額約51.5億元，平均呎價約64,000元。
緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61個分層大宅及3座院墅，分層大宅實用面積3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。院墅實用面積11,382至11,692方呎，每座均特設逾萬方呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。
明翹匯周日沽1伙三房戶 做價1419萬元
●佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯於周日(2日)沽出1伙，單位為1座2樓A室，實用面積807方呎，3房連套房及多用途房與洗手間間隔，成交價1,419.1萬港元，呎價約17,585元，買家為荃灣換樓客。
項目今年已售出36伙，套現約5.41億元，現僅餘最後6伙分層單位，以及全區唯一6伙頂層複式戶待售。
PARK SEASONS單日連沽兩伙兩房戶
●鐵路上蓋新盤續有承接，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周日(2日)接連沽出兩個兩房單位，包括2A座51樓D室，實用面積436方呎，兩房開放式廚房設計，以655.5萬港元，呎價約15,034元。另一宗為同座10樓B室，實用面積496方呎，則屬兩房梗廚戶型，售價為706.3萬元，呎價約14,240元。連同項目第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列至今售出761伙，套現近48億元。
此外，該集團旗下已屆現樓的啟德合作樓盤MIAMI QUAY I，今日亦售出第1座21樓A室，實用面積716方呎，套三房梗廚設計，成交價1,844.9萬元，呎價約25,767。項目以現樓形式登場後，短短三星期售出31伙，套現近3.9億元。
滙都I三房以667萬元沽出 呎價13275元
●泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，周六(1日)沽出項目3座11樓A09室，實用面積503方呎，三房間隔，成交價667.75萬元，呎價約13,275元。而該盤於5月共售出12伙，單月套現逾5,110.9萬元。