新盤周六日交投按周跌逾6成　為撤辣後3個月同期最少

新盤市場欠缺大型銷售活動，市場於周六、日(1、2日)僅錄約24宗一手交投，按周大減超過六成，為撤辣後約三個月同期最少。不過市區豪宅仍具承接，石硤尾樓盤分層單位以1.9億元連車位沽出，至於鐵路上蓋項目將軍澳日出康城樓盤亦單日沽出兩伙。

緹外招標售出四房大宅 做價1.9億元

是次為項目今年第9宗成交，而再售至今已累售14伙，總成交金額約51.5億元，平均呎價約64,000元。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61個分層大宅及3座院墅，分層大宅實用面積3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。院墅實用面積11,382至11,692方呎，每座均特設逾萬方呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

明翹匯周日沽1伙三房戶 做價1419萬元

項目今年已售出36伙，套現約5.41億元，現僅餘最後6伙分層單位，以及全區唯一6伙頂層複式戶待售。

PARK SEASONS單日連沽兩伙兩房戶

●鐵路上蓋新盤續有承接，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周日(2日)接連沽出兩個兩房單位，包括2A座51樓D室，實用面積436方呎，兩房開放式廚房設計，以655.5萬港元，呎價約15,034元。另一宗為同座10樓B室，實用面積496方呎，則屬兩房梗廚戶型，售價為706.3萬元，呎價約14,240元。連同項目第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列至今售出761伙，套現近48億元。

此外，該集團旗下已屆現樓的啟德合作樓盤MIAMI QUAY I，今日亦售出第1座21樓A室，實用面積716方呎，套三房梗廚設計，成交價1,844.9萬元，呎價約25,767。項目以現樓形式登場後，短短三星期售出31伙，套現近3.9億元。

滙都I三房以667萬元沽出 呎價13275元