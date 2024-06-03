東方日報B1：港股6月望升勢未絕

港股年內已進帳1,032點，且看6月能否再發力。

港股連升4個月，截至5月31日，恒生指數今年內進帳1,032點或6.05%，跟今年盤中低位相比更累彈3,285點或22.2%，問題是逼近兩萬點大關前「發軟蹄」。「六絕月」能否有力再上，專家分析，還看內地接二連三的救市政策成效能否反映在經濟數據上，倘若成功則有望叩兩萬點大關，預料初步支持位在17,000點附近。

內地本月將公布多項經濟數據，當中包括5月份財新服務業採購經理指數(PMI)，現時市場估計為52.5，至於重點數據進出口外貿數據之後亦會接力登場，市場預料5月份出口以美元計價，按年升幅顯著擴大至4.6%。此外，在端午假期過後，反映物價走勢的居民消費價格指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)亦會出爐。

另邊廂，回顧上月內地的救市政策有虛有實，一方面市傳內地研究減免港股通股息稅，並於7月1日回歸紀念日公布；另一方面則是中國人民銀行等連推降首期、降公積金貸款利率、取消房貸利率下限以及設立3,000億元人民幣保障性住房等「4支箭」救內房，放寬限購亦覆蓋至「北上廣深」核心一線城市。

華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，內銀股在除淨前應繼續硬淨，惟內房要留意5月銷售數據，因上月已推出不少救市政策，所以重點在於政策拯救內房商過後，能否激起內地民眾的買樓需求，穩陣之選仍以國企內房為主。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市早前累升逾3,000點後，近兩周的調整幅度是升幅的42%，以技術角度而言屬正常調整，料6月走勢有機會是「先低後高」，若然恒指出現單日大升500點，便會一次過收復10天線及20天線，再上試19,700點，甚至20,000點。

海通國際則稱，大市從今年低位顯著反彈，短期內房地產很難再有力度超預期的刺激政策，且美國國債孳息率抽高，乃上月下旬港股回調的原因，直言港股第一輪升勢「基本到位」，海外資金回流港股亦「基本完成」，預計本月高位震盪，更何況政策的效果至3至4個月方能顯現，後續的回調不得不防，建議等待更好的布局機會。