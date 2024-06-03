天齊鋰業參股公司簽署重大合約

天齊鋰業( 09696 )宣布，公司持約22.16%股權的Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(SQM)，與智利國家銅業公司Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)簽署合夥協議，擬通過將Codelco之子公司Minera Tarar併入SQM子公司SQM Salar合併(合營公司)的方式，建立合作夥伴關係，以開發SQM目前從Corfo租賃的阿塔卡馬鹽湖地區開採及生產鋰、鉀及其他產品的活動和後續銷售。

合營公司的成立尚需滿足一系列先決條件，包括：(1) 取得智利國內外反壟斷機構的批准；(2) 完成與土著社區的磋商程序；(3) CMF不接受公司全資子公司天齊智利向其提出的需在SQM股東大會上以三分之二投票權批准交易的請求。

此外，合夥協議還約定將以合營公司與Corfo需簽訂以下合約作為前提：(1) 在2025年至2030年間增加合營公司在阿塔卡馬鹽湖開採鋰的授權生產配額；(2) 確立2031年至2060年間在阿塔卡馬鹽湖開採鋰的權利。如上述先決條件提前滿足，交易將於2025年1月1日或之後完成。SQM和Codelco認爲上述先決條件可能將於2025年上半年實現。

SQM是全球重要的鉀、鋰等產品生產企業，其總部位於智利聖地亞哥，目前於美國紐約證券交易所及智利聖地亞哥證券交易所上市。