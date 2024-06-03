諾獎得主：內地拒增開支刺激消費需求　日本對圓匯貶值太恐慌

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)表示，內地「奇怪地不願意」以更多政府開支來支持消費需求，而不是生產。

他接受外媒訪問時表示，內地民眾似乎欠缺現實主義。他也談到日本經濟及日圓疲軟的好處。

克魯格曼回應包括美國財長耶倫在內的美國經濟官員的批評，即中國不能輕易透過出口擺脫困境。「我們無法吸收，全球也不會接受中國想要出口的一切。」他補充，由於中國國內開支嚴重不足且缺乏投資機會，中國整個經濟模式是不可持續，中國應該支持需求而不是增加生產。

克魯格曼表示，除中國之外，他很難理解為何日本當局會對日圓貶值感到恐慌，因日圓走弱有助促進日本經濟需求。「我不得不說，令我困惑的是為甚麼日本如此擔心日圓貶值。」他指，「日圓弱勢，經過一段時間後，實際上對日本商品及服務需求有利。令人費解的是，為甚麼日圓疲軟會引發如此大恐慌。」

他又不完全相信日本終於出現可持續的通脹壓力。「我希望如此，但從日本數據看來，我並不相信。」他表示，仍然沒有看到那種基本面力量，日本的長期疲軟很大程度上與人口結構、生育率極低有關，儘管日本至少比以前更願意接受移民，但這是一條漫長的路。