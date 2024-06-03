李偉傑：港股走勢還看北水 中石化可追落後
2024年06月03日 11:43
東網電視更多新聞短片
港股上周連跌4日後，周一(3日)明顯反彈。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地上月推出多個措施支持樓市、零售甚至股市，個別板塊升勢凌厲，帶動恒指5月高位見過19,700點。不過相關政策對實體經濟成效仍有待觀望，港股亦由高位回落，短期料在18,000至18,800點上落。他又預期港股整個6月波動持續，恒指4月由16,000點邊升至5月高位約19,700點，若以黃金比率計算，是次升浪的0.5倍回吐計算，指數有機會試17,900點水平，上方阻力則在19,000點至19,300點。另外，他提醒要留意北水走向，若能持續流入港股，對大市相信亦有一定支持。
石油出口國組織及盟友(OPEC+)決定，延長OPEC+的整體性石油減產協議至明年底，國際油價上周五(31日)偏軟。李認為地緣局勢持續緊張，對油價有一定支持，料維持在75至85美元上落。而本港上市的油股估值及股息率仍然吸引，股價亦持續強勢，若有意追落後，「3桶油」中可考慮中國石油化工(00386)。
新能源車股陸續公布上月銷售數據，當中比亞迪股份(01211)、5月汽車銷量按年及按月均有增長；理想汽車(02015)、蔚來(09866)及小鵬汽車(09868)上月汽車銷售數據亦表現不俗，帶動板塊炒高。李偉傑認為當中比亞迪表現相對硬淨，可作為行業首選，值得繼續持有。