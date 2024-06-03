李偉傑：港股走勢還看北水　中石化可追落後

港股上周連跌4日後，周一(3日)明顯反彈。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地上月推出多個措施支持樓市、零售甚至股市，個別板塊升勢凌厲，帶動恒指5月高位見過19,700點。不過相關政策對實體經濟成效仍有待觀望，港股亦由高位回落，短期料在18,000至18,800點上落。他又預期港股整個6月波動持續，恒指4月由16,000點邊升至5月高位約19,700點，若以黃金比率計算，是次升浪的0.5倍回吐計算，指數有機會試17,900點水平，上方阻力則在19,000點至19,300點。另外，他提醒要留意北水走向，若能持續流入港股，對大市相信亦有一定支持。