陳永傑：租金今年睇升1成　有咩利好因素？

住宅租賃市場提前進入旺季，近期租賃交投活躍，部分地區已出現缺盤情況，租金明顯上升。預計租務市場持續活躍，預測租金今年上升1成。

差餉物業估價署最新公布的4月私人住宅租金指數，按月上升0.92%，升幅屬8個月最大。再者，租金指數連升2個月，累升1.2%，並收復早前連跌2個月的失地，今年首4個月私樓租金指數暫升約0.5%，租金止跌回升。

住宅租賃市場一般於6、7月才開始變得活躍，近期所見，今年租務市場於4、5月已相當活躍，提前進入旺市。是次旺市並非由季節性因素帶動，相信主要是搶人才效應及樓市撤辣帶動。撤辣不單帶動買賣交投回暖，亦帶旺租賃，配合近年政府積極搶人才，大批高收入人才來港就業，對住宅市場進一步帶來剛性需求支持，租賃成交增加，同時推高租金。

據差估署資料顯示，各類戶型單位4月份租金指數全線報升，按單位面積劃分，D類單位(1,076至1,721方呎)升幅最大，升幅約1.1%；E類單位(1,722方呎或以上)升約1.01%。按戶型劃分，大型單位租金按月升幅較多，升約1.03%；中小型單位按月升約0.9%。

每逢暑假都是本地學生家長及「港漂」學生的租樓旺季，隨着傳統租賃旺季即將到來，加上專才來港等，住宅需求將明顯增加，筆者繼續看好住宅租務市場前景，預料成交量及租金均會繼續上升，今年租金料升約10%。

租金升樓價跌，令租金回報有所提高。中原城市租金回報率CRI最新3月份報3.1%，穩守逾3厘水平，近期樓價走勢回軟，加上租賃旺季提早來臨，租金上升，料租金回報會繼續上升。撤辣後投資者入市限制及成本大減，加上樓價已大幅回落、息口見頂、租金升勢持續，相信可吸引更多投資者重投物業市場，有助物業市場流轉，為樓市增添正面作用。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑