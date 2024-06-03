香港按揭證券公司去年轉蝕2.6億元

香港按揭證券公司公布2023年經審核的綜合財務業績，2023年經審核除稅後虧損為2.6億港元，2022年除稅後溢利21.63億元。年內淨利息收入3.96億元，按年升11.52%；經營虧損6,874.7萬元，2022年錄經營收入27.95億元。

會計虧損主要由於年金業務於2023年底的折現率因應市場利率下降而較上一年底下跌，引致保險合約負債上升；及樓價下跌對安老按揭保險業務帶來負面影響。而來自外匯基金投資不俗的回報，以及累積的按揭保險業務分攤入帳的收益增加，則抵銷部分虧損。

按揭保險計劃方面，新取用貸款額為831億港元，按年下跌22.48%。71%的新取用貸款用於二手市場物業。

此外，「8成信貸擔保產品」於2012年5月推出，共批出逾2.54萬宗申請，涉及的總貸款額1,111億元。「9成信貸擔保產品」於2019年12月推出，共批出逾1.08萬宗申請，涉及的總貸款額203億元。

至於「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出，共批出逾6.56萬宗申請，涉及的總貸款額1,391億元，當中1,385億元貸款資產已由按揭證券公司購入。自8成、9成信貸擔保產品及「百分百擔保特惠貸款」推出以來，逾6.06萬家本地中小企業及約77.2萬名相關僱員受惠。

隨着本地經濟復甦，失業率下跌，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的申請期已於2023年4月底結束，計劃自2021年4月推出以來，共批出約6.7萬宗申請，涉及的總貸款額約47億元。

年金業務方面，共批出2,205張保單，總保費金額為16億港元。安老按揭計劃下，批出797宗申請，平均物業價值為540萬元，平均每月年金為1.49萬元。