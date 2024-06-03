中國鋼鐵湧入南韓　有大廠盈利勁跌8成

南韓媒體報道，來自中國的低價鋼鐵湧入當地，令南韓鋼鐵廠今年首季的盈利大減。南韓業界人士更憂心，若美國對中國鋼鐵提高關稅，更多中國鋼鐵恐淹沒南韓市場。

報道引述南韓鋼鐵協會(KISA)周一(3日)公布數據，浦項鋼鐵(POSCO)首季營業利潤年減17.3%至5,830億韓圜、現代製鐵暴跌83.3%至558億韓圜、SeAH Steel下跌67.7%至648億韓圜、東國製鋼(Dongkuk)利潤跌33.1%至525億韓圜。

利潤下跌主因是建築業低迷，及中國鋼鐵入口增加。KISA數據顯示，首季南韓進口405萬噸鋼材，中國佔65%，按年增10個百分點。而去年中國向全球出口9,000萬噸鋼材，當中873萬噸賣往南韓，按年增29.3%。

比較兩者價錢，韓媒稱，中國鋼材價格較南韓產品平逾10%，尤其是6毫米以上的厚鋼板，中國價格比南韓平約20%。厚鋼板主要用於製造船舶，去年南韓從中國進口121萬噸鋼板，較前1年增加4.4倍。

鑑於美國總統拜登於4月份曾稱，擬對中國鋼鋁產品提高3倍關稅。一名南韓鋼鐵業者指，「或令中國將更多鋼鐵轉向缺乏特別貿易保護的南韓」。