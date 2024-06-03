杏花邨三房放盤不足一周即減　終738萬元獲承接

大型屋苑業主劈價吸客，柴灣杏花邨三房單位放場盤不足一星期，減價22萬元，以738萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨5月錄20宗買賣，按月減少約28%，其中21座中層2室，實用面積約595方呎，三房間隔，5月底叫價760萬元，不足一周，即獲用家以738萬元承接，呎價約12,403元。

●美聯施志剛稱，鰂魚涌居屋康山花園9座中層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場近期叫價約620萬元，並獲外區上車客鍾情，議價後以約543萬元成交，呎價約11,219元。

●中原許世達指，天后縉景臺1座高層B室，實用面積約420方呎，兩房間隔，望樓景，5月叫價680萬元，最終以648萬元沽出，減價32萬元或約5%，呎價約15,429元，新買家為區外客。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣蔡詠詩稱，奧運站一號銀海3座中層A室，實用面積約1,019方呎，套三房連士多房間隔，望煙花海景，原先叫價3,000萬元，最終議價至2,750萬元成交，呎價約26,987元。

●美聯劉志偉表示，西南九龍浪澄灣5座中高層E室，實用面積約561方呎，兩房間隔，享海景，叫價1,000萬元，近期獲區內上車客洽詢，以998萬元購入單位自住，呎價約17,790元。

●中原任展雄稱，長沙灣居屋麗翠苑4座低層3室，實用面積約376方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，放售四個月，議價後綠表價410.68萬元易手，呎價約10,922元。

●香港置業周栢達指，長沙灣昇悅居7座極高層戶，實用面積約522方呎，兩房間隔，望園景，叫價879萬元放盤約1個月，吸引外區客議價後以約860萬元承接易手，呎價約16,475元。

－－－－－－

新界區

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園6座高層A室，實用面積約591方呎，三房開則，有裝修，3月放盤未補價第二市場叫價750萬元，近日調整至720萬元，最終獲買家議價至672.8萬元承接，呎價約11,384元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山6月暫錄近10宗二手買賣，其中海洦花園4座中層F室，實用面積約567方呎，三房間隔，議價後以805萬元易手，呎價約14,198元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山海典灣最新錄1座高層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望內園及山景，叫價約680萬元，日前以640萬元易手，呎價約13,675元，新買家為用家，約9年升值約8.5%。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山雅典居3座低層B室，實用面積約874方呎，三房間隔，享海景，叫價930萬元，放盤兩個月，調整至898萬元沽售，呎價約10,275元。

●中原吳嘉權稱，火炭銀禧花園7座連平台單位，實用面積約414方呎，兩房間隔，連約81方呎平台，叫價約505萬元，議價後以498萬元沽出，呎價約12,029元，新買家為用家。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水區5月錄約84宗二手買賣，粉嶺名都1座低層G室，實用面積約454方呎，三房間隔，叫價約500萬元，議價後以438萬元易手，呎價約9648元，新買家為用家。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋景盛苑C座頂層戶，實用面積約538方呎，兩房間隔，放盤3年，未補價第二市場叫價370萬元，獲外區白居二買家洽購，以350萬元承接，呎價約6,506元。

●中原王勤學稱，元朗區錄得6宗二手買賣，YOHO Town第6座高層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，有裝修，享山景，吸引3組客同時爭奪，零議價568.8萬元承接，呎價約13,167元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆麟苑F座高層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤一星期，原業主計劃套現換樓，增加議價空間約15萬元，區內綠表客於未補價第二場以353萬元購入，呎價約6,372元。

●祥益龍超君表示，屯門聚康山莊5座中層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，內地客見屋苑鄰近子女考上的大學，為方便子女往返，累積減30萬元，即由租轉買「一筆過」以450萬元購入自住，呎價約10,514元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心1座低層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，減價46萬元，以384萬元購入自住，呎價約8,312元。

●中原許偉業表示，葵涌新葵芳花園B座中高層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，去年9月叫價650萬元，眼見移民日子漸近，減至580萬元，即吸引不少客人睇樓，最終以568萬元售出，呎價約13,922元。

●美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣30座中層C室，實用面積約574方呎，兩房間隔，享海景，叫價600萬元，獲同區租客「棄租轉買」，議價後以587萬元承接，呎價約10,226元。

●中原余仲平指，荃灣區5月錄得約108宗買賣，按月跌約19%，樂悠居極高層20室，實用面積約420方呎，兩房間隔，叫價650萬元，減價58.2萬元，以591.8萬元沽出，呎價約14,090元。

●中原丘祥麟表示，大嶼山愉景灣津堤2座低層D室，實用面積約929方呎，套三房1間隔，望池景及海景，今年3月叫價1,000萬元，最終以998萬元易手，呎價約10,743元，新買家為外區用家。

－－－－－－