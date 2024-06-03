一手交投疏落　貴豪宅仍見成交　黃竹坑站特色戶售1.3億

一手樓市交投疏落，但仍不乏大額成交，黃竹坑站項目有頂層特色戶以1.3億元成交。現正推售的紅磡重建項目正處於收票階段，暫錄超額認購約1.6倍。

●紅磡THE HADDON暫收約240張票

●佐敦高臨特色戶3,399萬元雙破頂價沽

●沙田瓏珀山連沽5伙 單日吸金逾9,637萬

●黃竹坑站揚海頂層特色戶成交價1.3億

●元朗站The YOHO Hub II兩房呎售17,642元

●何文田站朗賢峯第IIB期周五賣85伙

●石硤尾緹外周五招標出售四房戶

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS招標賣三房

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期特色戶呎售16,144元

●日出康城第12B期PARK SEASONS錄兩宗交易告吹

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，新近錄得兩宗交易告吹。當中，2A座9樓B室，實用面積496方呎，屬兩房間隔，原本於上月底以745萬元沽出，呎價約15,020元。另一伙為2A座11樓G室，為實用面積327方呎一房，原以466.4萬元售出，呎價約14,263元。