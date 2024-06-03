一手交投疏落 貴豪宅仍見成交 黃竹坑站特色戶售1.3億
2024年06月03日 21:59
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一手樓市交投疏落，但仍不乏大額成交，黃竹坑站項目有頂層特色戶以1.3億元成交。現正推售的紅磡重建項目正處於收票階段，暫錄超額認購約1.6倍。
●紅磡THE HADDON暫收約240張票
恒基地產(00012)的紅磡THE HADDON，周一(3日)公布截至下午約3時，已接獲約240個認購登記，按首張價單92伙計，暫錄超額認購約1.6倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，入票人士中的投資客佔約35%。項目部署最快明日加推及公布首輪銷售安排，兩房及三房戶型或會提價，計劃本周末作首輪銷售。
●佐敦高臨特色戶3,399萬元雙破頂價沽
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周一(3日)錄得雙破頂價成交，以招標形式售出A1座30樓B室特色戶，實用面積1,109方呎，屬三房單位，成交價3,399萬港元，呎價約30,649元，為項目售價及呎價新高。
●沙田瓏珀山連沽5伙 單日吸金逾9,637萬
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山於今日(3日)以招標形式售出5伙，單日套現逾9,637萬元，連同上周連環沽出的15伙，短短5日錄得20宗成交。最新成交當中，售價及呎價最高為King Tower 1第19樓C室，實用面積1,387方呎，四房連雙套房間隔，成交價2,673.2萬元，呎價約19,273元。
●黃竹坑站揚海頂層特色戶成交價1.3億
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(3日)售出頂層樓連天台特色戶，為第1B座32樓A室，實用面積1,901方呎，屬四房三套間隔，外連平台及天台，成交價1.3億元，呎價68,385元。資料顯示，買家選用成交期為360天的「升級靈活付款計劃」入市，若提前於180日內完成交易可獲10%現金回贈。
●元朗站The YOHO Hub II兩房呎售17,642元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗站The YOHO Hub II，周一(3日)售出第8座57樓K室，實用面積492方呎，兩房連儲物室間隔，成交價867.98萬元，呎價約17,642元。
●何文田站朗賢峯第IIB期周五賣85伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，上載最新銷售安排，將於本周五(7日)作新一輪銷售，共發售85伙。當中81伙以價單形式出售，餘下4伙則採以招標形式發售。
●石硤尾緹外周五招標出售四房戶
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周一(3日)上載銷售安排，落實周五(7日)招標出售第3座5樓A室，單位實用面積4,483方呎，四房間隔。該單位將於當日上午10時起招標，及12時截標。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS招標賣三房
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，上載最新銷售安排，將於周五(7日)起招標出售第2座12樓B室，實用面積1,868方呎，三房間隔，招標期截至6月30日。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期特色戶呎售16,144元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(3日)售出第6A座1樓B6室特色戶，實用面積368方呎，兩房間隔，連341方呎平台，以594.1萬元成交，呎價約16,144元。
●日出康城第12B期PARK SEASONS錄兩宗交易告吹
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，新近錄得兩宗交易告吹。當中，2A座9樓B室，實用面積496方呎，屬兩房間隔，原本於上月底以745萬元沽出，呎價約15,020元。另一伙為2A座11樓G室，為實用面積327方呎一房，原以466.4萬元售出，呎價約14,263元。