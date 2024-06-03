美國製造業活動收縮　道指跌百點

新出爐的美國製造業數據現疲態，美股周一早段個別發展，道指跌170點，報38,516點；標指跌10點，報5,267點；以科技股為主的納指升33點，報16,768點。

5月份美國ISM製造業採購經理指數（PMI）報48.7，低過上月的49.2，遜預期，新訂單指數跌至45.4；反映美國製造業活動再次收縮。

●英法意等5月PMI遜預期

同日公布5月份製造業PMI的還有多個西方主要經濟體，英國升個2.1個百分點至51.2，略遜預期，但重上盛衰分界線。歐元區升1.8個百分點至47.3，略遜預期；德國升2.9個百分點至45.4，符預期；法國升1.1個百分點至46.4，遜預期；意大利則跌1.7個百分點至45.6，市場原以為會升至47.9。

摩根大通稱，由於市場通脹回落信心未穩，就算美國經濟穩健且企業盈利增長，美股今夏升勢受限，即使小型股下半年會反彈，也是歐洲的跑贏美國，主要是歐洲減息及內需好轉，而美國沒有這等催化劑。反而一直唱淡美股的摩根士丹利首席美股策略師威爾遜稱其看好美股的因素經已出現，只要債市不冧，政府增加舉債短期內會谷起股票等風險資產。

●AMD末季推AI處理器晶片

企業消息方面，超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰周一稱，今年第四季發售新的AI處理器晶片MI325X，比現時的MI300有更大記憶容量和更快的數據吞吐，2025年及2026年分別再推出MI350及MI400，追住舅父黃仁勳掌舵下英偉達（Nvidia）「一年一款」的步伐。

蘇亦展出面向消費市場的新產品，第三代Ryzen AI處理器將於下月發售，專為手提電腦而設，跟新的Zen 5中央處理器（CPU）同步登場。AMD股價周一早段跌1%。黃仁勳周日承諾Nvidia明年推出新一代Blackwell Ultra，英偉達早段升約3%。

另外，「迷因股」GameStop（GME）股價早段在「名人效應」下狂飆31%，高見30.35美元，事緣3年前的「迷因股」旗手吉爾（Keith Gill）周日在Reddit討論區貼出一張倉位的截圖，上面顯示500萬股GME（上周五收市市值逾1.15億美元），以及12萬份行使價20美元、6月21日到期的GME認購期權。Reddit股價亦漲1%。