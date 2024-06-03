日本5車企涉造假　6車款即時停售

日本國土交通省指，按當局要求調查後，發現在豐田(Toyota)、萬事得(Mazda)、山葉發動機(Yamaha Motor)、本田汽車(Honda)和鈴木汽車(Suzuki)的車型申請中，確認共38款汽車的性能測試造假，將根據調查情況採取嚴厲措施，並已下令豐田、萬事得及山葉發動機共三家車企即時停售其中6個仍然有售的型號，直到確認符合標準為止，並會於周二到豐田總部進行現場檢查。

車股偏軟 萬事得跌逾3%

在日本上市的豐田股價周一收報3,341日圓，跌1.76%；本田汽車收報1,766日圓，跌0.23%；萬事得收報1,604日圓，跌3.26%；山葉發動機收報1,524日圓，跌0.55%；鈴木則升1.5%，收報1,892日圓。

豐田的公告指，根據日本國土交通省的指示，於今年1月26日對其車型認證申請進行了調查。儘管調查仍在進行中，但有七款車型(包括部分自2014年起已停產的車型)的測試方法與政府標準不符，該企已於5月31日向日本國土交通省報告了這一情況。至於問題車型認證申請涉及三款量產車型(卡羅拉Fielder/Axio和YarisCross)的行人和乘員保護測試數據不充分，以及四款停產車型(皇冠、Isis、Sienta和RX)的碰撞測試和其他測試方法錯誤。

豐田汽車在公告中致歉，並表示相關車輛不存在違反法律法規的性能問題，因此沒有必要停止使用受影響的車輛，但從即日起將暫時停止目前在日本生產的三款車型的發貨和銷售，並強調仍在調查與車輛燃油效率及排放相關的問題，計劃在6月底前完成調查。該企子公司大發工業去年亦因認證測試造假問題，一度要停產。