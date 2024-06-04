東方日報B1：亞股6月開局升 望再漲一成
2024年06月04日 00:05
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港股在6月首個交易日做好，交投逾千三億元。(中新社圖片)
中國等多個亞太區製造業數據對辦，10年期美國國債孳息率亦有所回落，亞太股市6月首個交易日普遍做好，港股亦不輸蝕，恒生指數全日漲1.79%，扭轉上周4日跌勢，為接近一個月最佳。高盛將MSCI亞太區(日本除外)指數12個月目標由580點調高到615點，比上周五收市水平高12.32%，主要是看好中國股市升勢未斷纜。
恒指周一(3日)早段一度漲494點，高見18,573點，儘管午後見獲利回吐壓力，但全日仍升323點，收報18,403點。國企指數更勝一籌，收市升139點或2.18%，收報6,531點；科技指數升93點或2.53%，收報3,784點。港股總成交額有約1,324億元，港股通再錄得淨買入34億元。
藍籌股大部分做好，領跑的除了電動車股，就是東方海外國際(00316)，漲4.81%，主要是上海出口集裝箱運價指數(SCFI)上周飆升12.62%，創一年半新高，其母企中遠海控(01919)升6.27%。其他個股消息方面，母企鷹君(00041)決定不提私有化的朗廷(01270)股價大跌38.14%。另朗豪坊和花園道3號的業主冠君產業信託(02778)成功簽署50億元為期3年的無抵押貸款融資，股價升1.85%。
亞太其他股市方面，南韓及台灣股市繼續與人工智能(AI)起舞，均升逾1.7%，可是論今年以來表現，南韓遠不如台灣甚至香港，截至周一僅累升1.02%，跑輸台股19.09個百分點或恒指6.93個百分點。印度SENSEX指數周一再急漲逾3%兼創歷史新高，則更多是外界預測執政黨有望在今次大選勝出。
高盛稱，下半年亞太股市的潛在逆風包括強美元、地緣政治及美國大選，因此應專注尋求alpha(可理解為基本因素驅動)的機會，尤其是AI、現金回報等主題，並調高公用股評級至「增持」，另把安踏體育(02020)和香港交易所(00388)加入亞太區「確信買入」名單。
該行又不改唱好中資股，視近期回調為更好的買入點，又謂資本市場改革可帶來上升潛力；資金輪流炒作區內不同市場仍是亞太區的重要主題，其季節性模型反映未來兩個有仍有潛在上升可能。
近期致力開發AI大模型的阿里巴巴(09988)升2.33%。該股5月公布業績時預計，在港主要上市的工作8月底前完成，摩根士丹利估計，阿里最快9月9日正式獲納入港股通，否則就要等至明年3月7日。
參考美團(03690)、小米集團(01810)、理想汽車(02015)及快手(01024)，「北水」可參與後首月、3個月和6個月的累計資金淨流入分別為市值約1%、4%及6%，按此推算，阿里晉身港股通後首月會吸引「北水」20億美元(約156億港元)，6個月累計120億美元(約936億港元)，「北水」所持阿里股份長遠會企穩於10至20%的低段。
但大摩提醒，就算「北水」能夠掃阿里，對大市流動性和成交量的支持有限，況且去年以來為港股吸納「北水」的主要是銀行、能源和電訊股而非互聯網板塊。