東方日報B1：亞股6月開局升　望再漲一成

中國等多個亞太區製造業數據對辦，10年期美國國債孳息率亦有所回落，亞太股市6月首個交易日普遍做好，港股亦不輸蝕，恒生指數全日漲1.79%，扭轉上周4日跌勢，為接近一個月最佳。高盛將MSCI亞太區(日本除外)指數12個月目標由580點調高到615點，比上周五收市水平高12.32%，主要是看好中國股市升勢未斷纜。

恒指周一(3日)早段一度漲494點，高見18,573點，儘管午後見獲利回吐壓力，但全日仍升323點，收報18,403點。國企指數更勝一籌，收市升139點或2.18%，收報6,531點；科技指數升93點或2.53%，收報3,784點。港股總成交額有約1,324億元，港股通再錄得淨買入34億元。

亞太其他股市方面，南韓及台灣股市繼續與人工智能(AI)起舞，均升逾1.7%，可是論今年以來表現，南韓遠不如台灣甚至香港，截至周一僅累升1.02%，跑輸台股19.09個百分點或恒指6.93個百分點。印度SENSEX指數周一再急漲逾3%兼創歷史新高，則更多是外界預測執政黨有望在今次大選勝出。

該行又不改唱好中資股，視近期回調為更好的買入點，又謂資本市場改革可帶來上升潛力；資金輪流炒作區內不同市場仍是亞太區的重要主題，其季節性模型反映未來兩個有仍有潛在上升可能。

但大摩提醒，就算「北水」能夠掃阿里，對大市流動性和成交量的支持有限，況且去年以來為港股吸納「北水」的主要是銀行、能源和電訊股而非互聯網板塊。