凱基亞洲：歐洲央行或先於聯儲局轉向減息？

歐元區第一季實際GDP增長0.3%，擺脫了過去五個季度徘徊在正負0.1%左右的勢態，在全球的發達經濟體中，增速算顯著。德國增長率由負0.5%轉正至0.2%，法國及意大利增長率錄得溫和上升，西班牙也維持和上季一樣於0.7%。受惠於全球PMI改善，外部需求增長的貢獻最大，固定資本形成與家庭消費增長強，歐元區內需同樣呈現復甦趨勢。

歐元區5月份整體通脹初值按年升2.6%，已經是連續第8個月處於3%以下，5月份核心通脹則按年升2.9%。通脹較4月略升，但趨勢大致平穩，似乎無礙明年中回到央行目標的預期。

現時，市場非常關注歐洲央行會否在本月6日(周四)轉向減息，市場預期局方將減息25點子，主要再融資利率由4.5%降至4.25%。略高於預期的通脹數據似乎仍無疑減息預期，特別是更多的數據支持減息的可能性，例如，歐元區消費者信心持續改善，金融壓力繼續走低，歐洲三大調查機構針對後續經濟狀況及投資者信心調查都比較樂觀等。外媒數據顯示，本周減息的機會率高達95%，全年很大可能減息兩次。歐元區很大可能較美國更早轉向減息。

歐洲企業現金分派於股東及研發再投資的總金額，在去年幾乎沒有增長。過去一年，全球金融環境趨緊，歐洲企業盈利增長喪失成長動能，公司資金運用更保守。今明兩年，金融環境或將轉向寬鬆，營運或更為積極。歐企創造現金能力較美股強，今年企業可用現金分配上升，而今明年兩年的股息率及回購比例預料大致穩定，股東報酬率有望提升。

歐洲央行若率先轉向減息，將有利企業估值及發展，部分對利率敏感而資本密集的行業，例如是公用股、房地產等也可能是主要受惠的行業。美歐利差擴闊的情景下，美元強勢可能仍會持續，投資歐股時，應要特別留意匯率風險，並考慮對沖類別。

凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)