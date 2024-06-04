林嘉麒：美股向上突破趨勢未止

傳統「五窮月」沒有出現，美股3大指數在5月均錄得漲幅，道指上漲2.32%、納指上漲6.88%及標指上漲4.8%。上周市場最關注的美國4月個人消費開支(PCE)數據升幅較預期為少，整體指標按月上漲0.3%，按年上漲2.7%。經通脹調整的消費者支出意外下跌0.1%。

當中，聯儲局最重視的通脹數據－－核心PCE，剔除波動較大的食品和能源的核心PCE價格指數按月只升0.2%，較預計上升0.3%為低，而按年上升2.8%。不過，數據並未令投資者興奮，Fedwatch數據變動不大，交易員現預計9月降息的可能性約為51%，較數據發布前的49%差不多。

事實上，上周公布的美國第一季度國內生產總值(GDP)第一次修正值向下調整，並差過預期，而美國經濟的主要增長引擎－－個人支出增長2%，此前初值為2.5%，反映出消費者支出低於預期，並令市場擔憂經濟增長放緩。

再者，美國第一季度PCE物價指數年化季率修正值是3.3%，儘管低於最初的預期3.4%，但GDP放緩情況超過了通脹的憂慮。假如未來經濟向下速度是快過通脹放緩，在聯儲局未有足夠數據支持減息之前，美國經濟出現的問題已不可能用減息解決，相信投資者短時間將擔心此等問題。不過，美國3大指數以月線圖來看，4月跌，5月回升，除了道指之外，納指及標指是創月度的收盤高位，即是說，持續向上出現高位的趨勢未變。

恒指現倒頭槌望反彈

相反，港股似乎未太理想。5月恒指升316點，累計升幅1.8%，科技指數跌近0.3%。上周五恒指一度回升至18,500點水平，奈何收市倒跌150點，以18,079點收市，只是僅僅守於18,000點，由於MSCI指數變動關係，成交增加至超過1,900億元。亦由於5月的最後一個交易日先升後回，恒指月線圖出現了技術走勢的倒頭槌，屬一種見底利好的現象，惟同時突破20月線失敗告終。此形勢在2021年2月曾出現一次，當時恒指月內最高見31,183點，及後展開一浪低於一浪的走勢。

恒指在5月最後一周失守了黃金比例0.382，即18,300點水平，下一個支持是黃金比率的0.5，即17,800點，現時50天線及250天線也在17,600點水平，幸好50天線已升穿250天線，形成黃金交叉的利好形態。去年2月初也曾出現此情況，但未見牛市出現，相反持續反覆向下，幸好昨日再靠中特股回升至18,300點以上，似乎好淡仍然在角力中。

關注美非農就業數據

本周投資者最關注的是美國非農就業數據，假如當地經濟放緩會否支持聯儲局降息預期？此外，市場普遍預計歐洲央行將進入降息周期，也是利好中長線資金流入股市的關鍵。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)