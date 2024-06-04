廖嘉豪：美國經濟數據走弱　令較早減息機會不變

數周前與讀者分享美國勞動力市場放緩迹象愈趨明顯，JOLTS的招聘率和全國獨立企業聯合會(NFIB)的招聘意向迅速下降，而服務業在採購經理指數(PMI)和供應管理協會(ISM)的就業分項均低於50。

目前，3.9%失業率在5月份或較易升至聯儲局對今年年終預測的4.0%。4月份非農新增職位放緩至17.5萬個後，花旗分析員預計在本周五公布的5月份數據將進一步放緩至14萬個，未來幾個月新增職位放緩至10萬個以下或負數亦不足為奇。而就業市場急速惡化將是聯儲局提前或更激進減息的條件，因此目前利率期貨市場全年約1.4次的減息預期或有擴大空間，債息有機會因此回調並利淡美元。

勞動力市場放緩反映美國經濟走弱速度或比聯儲局預期的更快，而就業市場疲弱是經濟更廣泛放緩的其中一個迹象。消費者超額儲蓄減少，導致2024年首四個月零售銷售持續較差，撇除汽車、建築用品和加油站的零售銷售6個月年化升幅已跌至2021年1月以來低位，有零售商已宣布減價來保持銷量。同時信用卡拖欠比率亦快速上升，新逾期超過90天的信用卡貸款佔貸款餘額已升至約7%，為2012年1月以來最高。商業和住宅固定投資在今年第二季似乎亦將減弱。耐用品訂單和出貨量仍然走軟，按揭利率上升加上樓價高企導致連串房屋數據較差，按揭申請已較2022年1月下跌近5成。

同時核心通脹將進一步放緩，增加聯儲局官員對通脹放緩至目標水平的信心。上周五公布的聯儲局通脹指標核心PCE通脹4月按月升0.25%，當中不包括住屋成本的超級核心服務業通脹按月升幅亦減慢至0.26%，通脹整體放緩步伐應支持聯儲局在今年減息。而實際消費者開支在4月按月跌0.1%，消費品實際開支過去5月個月第三次下跌，而服務業實際開支按月僅升0.1%，亦較上月0.15%的按月升幅慢，均佐證上述提及的美國經濟活動或明顯減慢。

過去11個聯儲局寬鬆貨幣政策周期中，有10個周期聯儲局在美國非農新增職位仍有正增長時就開始減息(非農新增職位在減息前6個月每月平均增長14.7萬個)。投資者或可把握目前實際收益率高企時為投資組合鎖定收益，當中我們認為高評級中年期債券的投資價值或最大，4至5年期的平均收益率接近5.6%，遠高於聯儲局對其「長期」正常政策利率(2.6%)的預測。若10年期美國國債收益率在2024年底如我們預期般回落至3.8至4.0%區間，債市同樣能為投資者提供升值機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪