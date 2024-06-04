特專科技頭炮　晶泰科技：籌備過程無困難

他指出，「天時」指目前資本市場及公司發展節奏合適，「地利」是公司位於大灣區區內，而「人和」則是公司團隊達到最佳狀態，認為在國際化的香港市場上市，能有助提升公司管治水平和吸引國際人才。

他提到，公司定位為國際化公司，認為未來底層基礎設施是由人工智能、算法、算力等構成，有關科技猶如「工業的水和電」一樣重要，期望能賦能更多產業，相信在歐美、中東等不同地區也有發展機會。新加坡副總理早前到公司參觀，可見公司的業務是多個國家或政府重視的產業方向，也意味着公司發展方向具潛在價值和發展潛力。

該公司2023年虧損19.06億元人民幣，較2022年虧損14.38億元人民幣有所擴大。若撇除可轉換可贖回優先股及其他金融負債的公允價值變動、上市開支等，按非國際財務報告準則計，經調整虧損為5.22億元人民幣，亦較2022年的4.37億元人民幣擴大。

該公司首席財務官譚文康「派定心丸」，展望將來，隨着生物科技、新材料、自動化流程、大模型等發展所帶來的增長機會，公司「好有信心可以盡快扭虧為盈」。