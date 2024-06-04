英皇娛樂酒店18周年誌慶呈獻 「夏日限定市集」

【營業資訊】澳門英皇娛樂酒店一向積極履行社會責任，助力中小微企發展及支持澳門產業多元化。正值酒店18周年誌慶之際，英皇娛樂酒店推出限時「夏日限定市集」、抽獎遊戲及一系列驚喜餐飲優惠等慶祝活動，感謝顧客一直以來對英皇娛樂酒店的信任和支持，同時加強澳門特色旅遊元素，並推廣當地中小企品牌及回饋居民。

文創品牌匯聚促活力 多元素巡禮增添互動體驗

由英皇娛樂酒店主辦，澳門工商聯會作為合作單位的「夏日限定市集」於上周六(6月1日)正式開幕，市集巡禮儀式亦在同日下午隆重舉行。除邀請內地網紅直播互動及攤位巡場外，更進行簡單而隆重的剪綵儀式，澳門特別行政區政府旅遊局文綺華局長、澳門特別行政區政府經濟及科技發展局促進營商處劉傑麟處長、英皇集團主席楊受成博士、英皇娛樂酒店總經理達振洪先生、澳區全國人大代表、澳門工商聯會何敬麟會長以及澳門通集團控股有限公司董事會孫豪主席一同出席開幕巡禮，現場氣氛熱鬧。

「夏日限定市集」於6月1日至8月25日逢周六、日下午一點至晚上六點在酒店大堂內舉行。活動期間每日共設8個文創展位並每日輪流運營，增加不同品牌的曝光率。是次活動一共吸引近45間澳門中小企輪流進駐，包括香薰蠟燭、首飾、手製皮具等各類創意產品。酒店冀望以此進一步助力澳門文創品牌增加市場曝光率並吸引潛在客戶，提升品牌影響力及知名度，並為赴澳旅客帶來精彩多元的旅遊體驗。

跨界聯乘活動實現資源共享

為提供更多平台服務給澳門中小企，英皇娛樂酒店與澳門通合作，將超過二十個品牌的資訊透過澳門通網上頁面作宣傳推廣，品牌亦提供各種優惠吸引市民和旅客。此外，酒店大堂擺放了歐式帝皇風格的皇座，並展示了由英皇珠寶特製、象徵好運的999.9足金大皇冠，讓賓客們在拍照留念的同時，亦可現場掃描二維碼參加抽獎及競猜皇冠重量的活動，猜中者將有機會參加年度終極大抽獎，最後得獎者將獲得999.9足金大皇冠。