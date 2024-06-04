羅奇：港經濟難速效解決　刺激股市收益有限

摩根士丹利亞洲區前主席、現任耶魯大學資深研究員羅奇(Stephen Roach)早前提出「香港玩完」論，羅奇本周再度到訪香港及內地。他早前指，香港受內地經濟及中美等因素影響，他認為，香港經濟難有速效解決，因該些因素均非香港能左右，香港與內地在經濟等方面連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故現在仍維持「玩完」的觀點。

他接受媒體訪問時指，中證監早前推出刺激港股措施後，恒指雖然低位反彈，但仍未收復2021年高位的失地，「刺激股市措施收益有限，在其他範疇有否具體措施？有可能，但很難」。

他分析，香港過分傾斜金融業，應積極擴闊經濟基礎，也肯定西九文化區等在推動文化的貢獻，但認為香港要做更多才行。他解釋，世界正經歷人工智能(AI)、大數據或替代能源的新一波工業革命浪潮，「香港所能做的或者有限，但在這些範疇建立優勢很重要，吸引科研對香港也有利」。

美國政府早前向中國進口的電動車、晶片、太陽能電池等商品加徵關稅，羅奇指，短期內美國或者透過關稅等措施，限制外部需求和中國經濟增長，但措施最終可能對美國傷害更多，中國出口商最終可適應，轉向其他市場。