陳炳強：港股難破萬九關　英偉達升勢未變

受惠科技股及車股領漲，港股「六絕月」開局反彈，資深股評人陳炳強表示，車股基本面未有改善，較難有長時間反彈；至於科技股，雖然受惠美債息向下及減息預期升溫，但料刺激作用不大。他認為恒指現階段仍會反彈，惟不能持續且反彈幅度不大，萬九關有阻力，大市或會反覆下試18,300點。

隔晚英偉達(NVDA)漲近5%，收報1,150美元，再創收市新高。陳指出其股價現時已屆超買水平，估值亦偏高，未來行業其他潛在對手未來亦有機會削弱到其競爭力。不過英偉達作為行業龍頭，仍然有一段時間會擔任領導市場者的角色，現時大行仍然繼續調升其目標價，料其股價短期或有少許調整，但上升趨勢仍然未變。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)延長整體減產360萬桶的安排至明年底，但9月起逐漸取消自願額外減產220萬桶的安排。投資者擔心原油供應第4季逐漸回升。另外，美國最新公布的ISM製造業指數低過預期，並連續兩個月處於50盛衰分界線之下，令市場憂慮美國以至環球經濟放緩，石油需求或因此減弱，料國際油價短期輾轉再試低位。至於本港的「三桶油」股價累升已多，技術指標減弱，短期有機會向下調整，有貨不妨減磅鎖定成本，未有貨的投資者則宜待股價喘定再作考慮。