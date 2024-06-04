煤氣黃維義：煤氣費加幅少於雙位數　短期不再派紅股

他又強調，煤氣短期內不會再派紅股，因「睇唔到利潤會大升10%，無理由派多10%」加上整個大環境已經改變，投資新能源項目，所以需要審慎理財，對股東有所交代。

他提到，今年首季售氣量下跌2%，並料上半年售氣量仍會向下，主因是上半年本港整體氣溫上升3度所致。

他解釋，傳統上溫度每上升1度，售氣量便會下降2.5%，反之亦然，所以售氣量下降是正常情況。他又形容，首季下跌2%的表現已屬不俗，因期內航空業復常之下，清洗空姐制服、飛機餐等服務對沖住宅民用電量的下降，屬「不幸之中的大幸」，同時估計今年全年工商用電量將會上升。

至於本港民用氣使用情況，他指出留意到是愈來愈少，主因不少港人不願生育及新盤愈起愈細壓縮煮食需求所致，另港人北上消費亦影響售氣量。不過黃指，由於香港中華煤氣持有深圳燃氣股份，所以深圳燃氣的工商客戶售氣量上升30%，煤氣亦從中受惠。