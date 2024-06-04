馬泰陽：減息預期降溫　無礙樓市信心

儘管市場普遍預期美國聯儲局最早於6月實施降息，但近日美國聯儲局官員卻密集發表「鷹派」言論。此外，美國經濟數據持續強勁，通脹率居高不下，聯儲局向市場傳遞出不急於減息的信號。因此，市場對美國降息的預期一再延遲，甚至預料今年第四季才會開始實施減息。

回顧本年至今，一手市場自撤辣後百花齊放，不僅多個全新的大型新盤紅盤高開，打破悶局，部分貨尾亦以減價策略出擊，吸引市場目光；撤辣後一手成交量已連續3個月錄過千宗；綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，5月首30日一手成交量錄逾1,300宗，雖然較4月全月1,800多宗有所下跌，但較去年全年平均約870宗仍高出逾5成。

另一方面，部分買家趁機在二手市場尋找機會，二手優質筍盤亦可迅速獲市場吸納，使累積的購買力得以釋放，據土地註冊處資料顯示，5月首30日二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)錄4,327宗註冊，料全月註冊量錄約4,500宗，雖然較4月全月5,352宗下跌約16%，但屆時仍將創14個月次高，並較去年全年平均約3,022宗仍高出近5成。值得留意，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市況。

整體住宅表現向好，樓價亦止跌回穩；據差餉物業估價署數據顯示，4月全港私人住宅樓價指數報308.7點，按月升約0.3%，連升2個月，創4個月新高。租務市場方面，租金持續強勢，據差估署最新數據顯示，4月份私樓租金指數報186.9點，較3月185.2點按月升約0.9%。事實上，自政府推行高才通以來，已吸引大量人才來港，帶動本港的租務需求；加上暑假即將來臨，有不少內地生來港尋找「落腳點」，相信將進一步帶動租金上升。

筆者認為，市場預料美國減息步伐將進一步延遲，無疑令部分買家入市態度轉為審慎，拖慢樓市成交步伐；不過隨着物業市場租金持續上升，促使部分客人轉租為買，甚至吸引投資者入市，倘若下半年的減息步伐趨向明朗化，將可為本港樓市帶來新一波動力。

香港置業行政總裁 馬泰陽