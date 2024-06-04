堅尼地城吉喆公布首張價單　入場費388萬元

港島新盤以低價搶攻市場，上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展的港島堅尼地城吉喆，項目於周二(4日)公布首張價單，涉及50個單位，折實平均呎價約21,380元，為中西區新盤8年最低，開放式入場價388.8萬元起。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，是次開價屬「報喆價」，以中西區樓盤作比較，今批呎價屬全區8年最低，並較7年前開價的新盤有約兩成折讓。

首批單位佔40伙為開放式戶型，一房及兩房分別有6及4伙，整批單位實用面積211至524方呎。發展商提供兩種付款辦法，90天即供付款提供1%折扣優惠，入場單位為7樓J室，實用面積211方呎，開放式設計。至於呎價最低為7樓H室，實用面積252方呎，折實呎價約18,405元。

他指出，項目展銷廳於明日(5日)開放予公眾參觀，計劃周五(7日)起接受認購登記，會部署盡快推售，預計投資客比例將佔約一半，項目將來實用呎價料可達約80元。

資料顯示，若單計堅尼地城樓盤，對上推出為KENNEDY 38，項目於2021年11月開價，折實平均呎價約26,888元。