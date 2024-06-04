布少明：首季內地買家佔整體住宅註冊比例逾20%

內地買家比例有增加趨勢，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年第一季內地買家佔整體住宅註冊比例升至約20.6%，涉及金額亦佔比約29.8%，同創季度比例歷史新高。

上述統計按已知買家姓名的英文名字拼音鑒別，期內以新盤較受內地客歡迎，今年第一季的一手私宅註冊量當中，內地買家佔成交比例攀升至約37.2%，牽涉及金額比率增至約49.5%，創超過12年的季度新高。而撤辣後內地買家已無需再繳付買家印花稅及新住宅印花稅兩項辣稅，置業成本大幅降低，因此根據已全面反映撤辣後市況的4月一手買賣登記，該類買家入市比例更已升至約44.2%的高水平。

展望後市，布少明指出，樓市撤辣降低內地買家在港置業成本，而目前亦有4項主要因素推動該類買家入市，包括香港物業具有高度的保值避險作用，相比股市，香港樓價從高位跌幅相對輕微，隨着息口極可能於年內下調，相信未來樓價或有上升空間。再者，香港為置業限制最寬鬆地區，內地人來港買樓的稅款基本與本地人睇齊，亦沒有其他稅務條款限制。

此外，租金上升，除了吸引本地投資客外，同時亦吸引內地投資者入市，隨着租務旺季重臨，部分內地生提前來港租樓，相信第二季租金有力續升。最後，隨着大量專才相繼來港工作，帶來新居住需求，不少去年已來港的專才，於租約期滿後已紛轉租為買。