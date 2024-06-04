多家內銀招聘高級「收數佬」　對人才有咩要求？

內銀招聘高級「收數佬」？到底有咩要求？內媒報道，民營銀行三湘銀行發招聘公告稱，現面向全國引入7個職位的高級人才，包括高級催收管理人才及高級電催人才。其中，高級催收管理人才負責制定及執行催收管理制度和工作流程等。

任職要求共有3項，包括大學本科及以上學歷；法律、金融等相關專業背景；具5年及以上催收管理工作經驗；有良好協調能力、善於溝通、思維縝密、積極主動、處事果斷；具優良的帳款催收技巧，能獨立主導催收技巧培訓及催收任務指標達成。

另外，微眾銀行的招聘公告顯示，擬招聘業務運營支持崗(委外運營)人才，負責委外催收機構日常業績指標及過程指標監控；委外催收作業、品質合規性、催收強度的檢查監測等。

中國互金協會5月15日發布的《互聯網金融個人網絡消費信貸貸後催收風控指引》規定，金融機構和第三方催收機構應加強催收組織管理，明確具體負責催收業務的管理部門，指定一名高級管理人員負責管理相關工作，有條件的金融機構可組建專門負責催收業務的部門。