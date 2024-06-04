越南樓價按年飆升2成　打工仔買樓難過香港？

外媒報道，河內及胡志明作為越南生活成本最貴的城市，近年來樓價、物價急升，成為「河內飄」、「胡志明飄」的夢魘。

越南統計總局於3月份公布，2023年空間生活成本指數(SCOLI)，首都河內自2019年起連續5年蟬聯該國「最貴城市」，其次是經濟重鎮胡志明市。

今年農曆年後，河內樓價升了2成，租金、物價齊飆。調查發現，分層與公寓租金漲15至20%。

報道訪問今年剛大學畢業的Khuc Thi AnhThi，她認為，愈來愈多人去河內發展，過去300萬越南盾(1,001.72港元)就能租到20平方米的房間，目前要400萬至500萬越南盾(1,335.62至1,669.53港元)才能找到合適房間。

她指出，剛投身社會財政緊不寬裕，租金持續上升仍未找到開源好率法，只能減少非必要支出。目前用收入的3成去交租、4成用於基本生活開銷、娛樂僅佔1成，其餘2成儲蓄，當作回家鄉海防市的發展基金，她慨嘆「河內太貴了」。

越南當地媒體引述越南當局2023年調查，河內每月平均收入為686萬越南盾(2,290.60港元)，胡志明市則是651萬越南盾(2,173.73港元)。雖然近年越南最低薪資多次以7%增幅上升，但遠遠追不上城市樓價及物價升幅。

另越南樓地產公司CBRE數據顯示，河內今年首季的公寓新盤每平方米不含增值稅約5,600萬越南盾(18,698港元，即每方呎1,737.1港元)，按年增19%、按季增5%。期內，胡志明比河內高約10%。