美股早段缺方向　GameStop瀉逾8%

美股周二早段個別發展，道指升15點，報38,586點；標指跌8點，報5,274點；納指跌35點，報16,792點。港股夜期報18,379點，升65點，低水65點。

企業消息方面，GameStop股價早段曾挫8.37%，低見25.66美元，此前炒作「迷因股」的領軍人物Keith Gill在Reddit上發布疑似持倉截圖後，令股份炒風再現。

英特爾(Intel)宣布推出新的人工智能晶片，旨在與英偉達和超微半導體(AMD)等競爭對手的晶片爭奪市場。盡管人工智能受到熱捧，但英特爾今年迄今仍然下跌了近40%，而在此期間，英偉達和AMD分別上漲了132%和11%。Intel股價挫0.54%，報30.12美元。

AMD方面則宣布分別推出第三代支持AI的AMD移動處理器AMD Ryzen AI300系列，以及全新的Ryzen 9000系列處理器。另外，該公司預覽了將於2024年下半年發布的、具有領先性能和效率的第五代AMD EPYC服務器處理器。AMD股價挫1.47%。

瑞穗證券將對英偉達的目標價從1,180美元上調至1,275美元，維持「買入」評級。英偉達股價大致持平。