美孚新邨一房減至408萬易手 9年帳升13萬元

藍籌屋苑做價時光倒流，荔枝角美孚新邨一房單位，減價後以408萬元易手，貼近約9年前購入價位，期內帳面只升值13萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河鯉景灣安曉閣高層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，以683萬元成交，呎價約13,135元，原業主於2016年10月以約750萬元購入，期內物業跌價約9%。

●中原施志鋼指，鰂魚涌康景花園5月底終打破成交悶局，單位為C座低層4室，實用面積約846方呎，套三房連多用途房間隔，望山景，叫價870萬元，議價後以855萬元成交，呎價約10,106元。

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣低層G室，實用面積約589方呎，兩房間隔，區內上車客見單位有裝修，睇樓後即與業主進行洽購，業主原叫價760萬元，累減至730萬元成交，呎價約12,394元。

●中原簡英譓表示，西營盤瑧璈低層A室，實用面積約488方呎，兩房間隔，叫價1,000萬元，減價112萬元或約一成，以888萬元沽出，呎價約18,197元，原業主於2016年以949萬元購入，帳面需蝕讓61萬元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑5號頂層戶，實用面積約413方呎，一房間隔，最初叫價420萬元，議價後以408萬元易手，呎價約9,879元， 新買家為同區上車客，原業主持貨約9年帳面只獲利13萬元。

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新界區

●中原曹嘉華指，東涌區6月暫錄約5宗二手買賣，昇薈9座中層C室，實用面積約669方呎，兩房間隔，叫價850萬元，經議價後以788萬元成交，呎價約11,779元，新買家為外區客。

●祥益黃慶德稱，屯門南浪海灣6座高層F室，實用面積約540方呎，區內客因屋苑鄰近家人，方便照應，原業主亦有議價空間，「一筆過」以610萬元購入自住，呎價約11,296元。

●中原王勤學表示，元朗國華大廈高層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，3月底以180萬元購入，創8年新低，原計劃收租，見樓價谷底回升，叫價260萬元放售，以250萬元沽，呎價約7,289元，不足3個月帳面獲利70萬元。

●中原劉喜燕稱，元朗錦綉花園松濤南路單號屋，實用面積約902方呎，叫價約1,200萬元，2月減至1,150萬元，日前議價後以1,100萬元沽出，呎價約12,195元，累減約100萬元，單位約兩年升值約3.8%。

●美聯蔡沚錡表示，元朗YOHO Town第7座中層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔。早前叫價595萬元，買家為區內家庭客，議價12萬元後，以583萬元獲承接，呎價約12,592元。

●美聯楊浩然指，大埔新峰花園28座高層E室銀主盤，實用面積約867方呎，三房間隔，早前叫價660萬元，獲買家洽購後，反價18萬元，家庭客後以678萬元承接，呎價約7,820元，低市價約20%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑J座高層1室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價485萬元，放盤3個月後，減30萬元，獲買家以455萬元承接，呎價約8,426元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山曉峯灣畔5座中層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，議價後以680萬元易手，呎價約13,333元，原業主持貨約7年帳面蝕讓約40萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢大坑口村雙號屋村屋全幢，五房間隔，享全海景，連約6,000方呎入契花園，以7,000萬元沽出，原業主早於1997年3月購入，當時作價1,380萬元，持貨27年帳面賺5,620萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑A座中層4室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價428萬元，放盤約10日，一口價減41萬元，綠表客以387萬元購入，呎價約7,180元。

●美聯黃少明指，將軍澳怡心園5座低層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，叫價600萬元，其後因應市況減價至560萬元，放盤約3個月，經議價後以553.8萬元成交，呎價約9,169元。

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