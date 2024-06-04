堅尼地城新盤低價出擊 屯門項目部署周內上樓書
2024年06月04日 22:04
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一手市場醞釀新一輪搶客戰。港島，九龍及新界都有樓盤起動，堅尼地城項目低價出擊，最新公布首張價單，開放式戶入場門檻由388萬元起。屯門大型項目新一期密鑼緊鼓部署推售，將於周內上載樓書。
●堅尼地城吉喆首張價單50伙 折實價388萬起
上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展的港島堅尼地城吉喆，項目於周二(4日)公布首張價單，涉及50個單位，折實平均呎價約21,380元，為中西區新盤8年最低。首批單位佔40伙為開放式戶型，一房及兩房分別有6及4伙，整批單位實用面積211至524方呎，折實價介乎388.8萬至1,446.5萬元，折實呎價由18,405至27,605元。
●屯門NOVO LAND第3B期日內上樓書
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND積極部署推售第3B期。發展商於周二(4日)對傳媒開放會所第二期以供參觀。新地代理總經理陳漢麟表示，將於48小時內上載項目第3B期的樓書，緊接本周內率先對傳媒開放示範單位，示範戶型包括兩房單位，並計劃下周開價。
●紅磡THE HADDON 4日內收272張票
恒基地產(00012)旗下的紅磡THE HADDON，最新公布截至今(4日)下午約3時，4日之內已接獲約272張入票，按首張價單提供92伙計，暫錄超額認購近兩倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，不排除日內加推新一批單位，有機會於明日或後日上載首輪銷售安排，部署本周末或下周中前開售。
●石硤尾緹外四房連雙車位售2.5億元
嘉里建設(00683)石硤尾龍駒道3號緹外，於周二(4日)通過招標以2.5億元售出第3座6樓A室，實用面積4,378方呎，四房四套房另加雙工人房間隔，單位連同兩個住宅停車位售出，呎價約57,104元。
●長沙灣佳悅加推7伙高層戶
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展，主打迷你單位的長沙灣佳悅，周二(4日)上載價單6號，涉及7伙高層單位，折實平均呎價約16,656元，折實價介乎341.76萬至462.72萬元。發展商同步安排本周六(8日)發售上述單位，及招標出售10伙連平台或連天台特色戶。
●港島南岸Blue Coast三房呎售26,361元
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周二(4日)以2,037.7萬元沽出第2A座35樓B室，實用面積773方呎三房，呎價約26,361元。
●坪洲寶翠灣1號特色戶成交價504萬元
新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，新近再添1宗成交，以504.9萬元售出H39號單位，實用面積424方呎，屬兩房連天台特色戶，外連378方呎天台，呎價約11,908元。據悉，買家鍾情項目環境清幽，故購入自住。
●旺角ONE SOHO一房成交價691萬元
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周二(4日)售出29樓B3室，為實用面積287方呎的一房單位，成交價691萬元，呎價約24,084元。