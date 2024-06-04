堅尼地城新盤低價出擊　屯門項目部署周內上樓書

一手市場醞釀新一輪搶客戰。港島，九龍及新界都有樓盤起動，堅尼地城項目低價出擊，最新公布首張價單，開放式戶入場門檻由388萬元起。屯門大型項目新一期密鑼緊鼓部署推售，將於周內上載樓書。

●堅尼地城吉喆首張價單50伙 折實價388萬起

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展的港島堅尼地城吉喆，項目於周二(4日)公布首張價單，涉及50個單位，折實平均呎價約21,380元，為中西區新盤8年最低。首批單位佔40伙為開放式戶型，一房及兩房分別有6及4伙，整批單位實用面積211至524方呎，折實價介乎388.8萬至1,446.5萬元，折實呎價由18,405至27,605元。

●屯門NOVO LAND第3B期日內上樓書

●紅磡THE HADDON 4日內收272張票

●石硤尾緹外四房連雙車位售2.5億元

●長沙灣佳悅加推7伙高層戶

●港島南岸Blue Coast三房呎售26,361元

●坪洲寶翠灣1號特色戶成交價504萬元

新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，新近再添1宗成交，以504.9萬元售出H39號單位，實用面積424方呎，屬兩房連天台特色戶，外連378方呎天台，呎價約11,908元。據悉，買家鍾情項目環境清幽，故購入自住。

●旺角ONE SOHO一房成交價691萬元