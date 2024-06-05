香港5月PMI降至49.2　營商環境轉差

5月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由4月的50.6降至49.2，數值跌穿50盛衰分界線，反映營商環境轉勢變弱，倒退幅度雖然輕微，卻是去年11月以來最明顯。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，數據顯示營商環境在第二季中段變差，這早於4月訂單轉跌已露出端倪。就業自去年11月以來首次下降，而產出量也回復緊縮。此外，5月的投入成本持續上漲，但企業卻自2022年3月以來首次調低產出售價，造成盈利壓力。由於看淡前景，企業為保銷情，於是承受成本升幅，還為客戶提供額外折扣。

Pan績指，隨着5月新增訂單跌至20個月最低，包括新訂單指數、積壓工作指數在內的前瞻性指標皆預示，近期的經營環境很可能持續低迷。

報告指，由於新增業務減少，企業因此在5月緊縮經營活動，是4個月以來第3度減產，而產出與訂單量的跌幅，更擴大至2022年10月以來最急。受訪業者透露，競爭激烈和經濟低迷，影響5月的銷售額。按行業數據分析，以建造業的訂單跌幅最大，而減產幅度則以製造業稱冠。

調查資料反映，不管從內地還是海外新接的出口業務，兩者都明顯萎縮。對此，受訪業者認為，需求疲弱是出口下滑的原因。此外，採購活動自去年9月以來首次回復上升，沒有跟隨新訂單的下跌步伐。至於供應商的供貨表現，則已連續3個月倒退；若干受訪業者表示，為保證投入品供應充裕，因此添購額外數量，並加以儲存。

私營企業5月對產出的展望仍然悲觀，當中又以批發及零售業最為看淡。業者透露，競爭熾熱、成本飆升、經濟疲弱，導致業務前景不明朗。