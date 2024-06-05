攜程集團將發售13億美元可轉換優先票據

公司已向票據發售的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據的選擇權，並可在自票據首次發行之日(包括當天)起的13天內行使該選擇權。公司預期於6月7日或前後完成票據發售。

票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股，目前每股美國存託股代表公司1股普通股，相當於初始轉換價約66.46美元/美國存託股，較公司的美國存託股於6月4日在納斯達克市場收市價50.16美元溢價約32.5%。

在票據發售定價的同時，公司計劃根據其現有股份回購計劃進行的場外私下協商交易中回購約600萬股的美國存託股，金額約為3億美元，每股美國存託股份的價格相當於50.16美元。同步回購的資金將來自手頭現金，通常預計將抵銷票據轉換後對公司普通股(包括由美國存託股代表的普通股)持有人的部分潛在攤薄影響。