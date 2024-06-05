內地5月財新服務業PMI升至54　創去年8月以來新高

受供需擴張提速、尤其是需求強勁的拉動，內地5月服務業景氣度加快恢復。5月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得54，較4月上升1.5個百分點，創2023年8月以來新高，連續17個月位於榮枯線上方。

此前公布的5月財新中國製造業採購經理指數(製造業PMI)上升0.3個百分點至51.7，創2022年7月來最高。在製造業和服務業景氣雙雙改善的帶動下，當月綜合PMI上升1.3個百分點至54.1，中國企業活動總量連續第七個月保持增長，並創下一年來最快增速。

財新中國服務業PMI分項數據顯示，服務業供需兩旺，5月經營活動指數和新訂單指數連續第17個月位於擴張區間，並分別錄得2023年8月和6月以來新高。服務業需求復甦勢頭強勁，新訂單指數連續第四個月上升；新出口訂單指數也連增四月，並且連續第九個月錄得榮枯線以上，顯示海外需求加速擴張。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業供需擴張提速，尤其是服務業需求增速強勁，製造業和服務業出口向好，市場情緒樂觀，服務業就業由降轉升，拉動綜合就業指數近九個月以來首次錄得擴張區間。就業壓力偏大、需求弱於供給依然是當前經濟面臨的突出問題，究其原因仍在於社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素疊加影響所致。長期積累的問題需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效並保持一貫性和連續性，應是施政重點。